Paulistão 2027: veja confrontos da primeira fase e novidades

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou os confrontos da primeira fase do Campeonato Paulista 2027. A entidade ainda não divulgou a tabela do torneio, mas os estaduais começam no dia 10 de janeiro. A final está prevista para o dia 7 de março.

Assim como foi no ano passado, a competição terá 16 participantes e uma tabela única na primeira fase em que cada time fará oito partidas, definidas por sorteio.

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Os oito melhores avançam para as quartas de final, enquanto os dois piores são rebaixados para a série A2. Nos duelos eliminatórios, o 1º pega o 8º, o 2º enfrenta o 7º, o 3º encara o 6º e o 4º duela com o 5º. A princípio, os mata-matas (quartas e semifinais) serão em partida única, com mando da equipe de melhor campanha.

A Federação Paulista, entretanto, ainda espera poder fazer a decisão em jogos de ida e volta. No entanto, vai depender do calendário das principais equipes. A novidade está no intervalo, que terá 18 minutos em vez de 15 entre tempos.

Veja adversários do Paulistão

São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos, Novorizontino, Portuguesa, Botafogo-SP, Mirassol e São Bernardo

Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Portuguesa, Red Bull Bragantino, Mirassol, Guarani e Juventus

Palmeiras: Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera e Ferroviária

Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Noroeste, Botafogo-SP, Primavera, Novorizontino e Capivariano

Novorizontino: Corinthians, São Paulo, Capivariano, Bragantino, Portuguesa, Juventus, São Bernardo e Botafogo-SP.

Bragantino: Santos, Palmeiras, Guarani, Noroeste, Ferroviária, Novorizontino, Portuguesa e Capivariano.

Portuguesa: São Paulo, Santos, Mirassol, Juventus, Ferroviária, Novorizontino, Bragantino e Capivariano.

Botafogo-SP: Corinthians, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo, Juventus, Mirassol, Guarani e Primavera.

Patrocínios

A edição de 2027 terá a Sil Cabos Elétricos como patrocinadora principal e detentora dos direitos de nome da competição. O contrato de naming rights estabelece o pagamento de R$ 30 milhões por ano e tem duração de 3 anos, o que representa R$ 90 milhões ao longo do período. O acordo amplia a parceria entre a empresa e a FPF, que já inclui o patrocínio da Copinha, competição de base, e de outras competições estaduais.

Os outros patrocinadores confirmados são Aurora, Latam, Penalty, Quartzolit, Brasilit e Placo. A Federação Paulista de Futebol ainda negocia as demais cotas de patrocínio da competição.