Brasiliense e Gama protagonizam clássico na 2ª rodada do Candangão 2027

O Campeonato Candango de 2027 terá um clássico de peso logo na segunda rodada. Brasiliense e Gama se enfrentam com mando de campo do Jacaré, em um dos confrontos mais aguardados da primeira fase. A tabela oficial, definida para a disputa com 10 clubes em grupo único, distribui os principais duelos do futebol candango ao longo de nove rodadas, com 45 partidas até a definição dos quatro semifinalistas.
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O Brasiliense estreia fora de casa, contra o Samambaia, e depois recebe o Gama. Na sequência, visita o Paranoá e o Sobradinho, antes de voltar ao Serejão para enfrentar o Canaã. A reta final também reserva compromissos importantes: o Jacaré encara Capital na sétima rodada, Real Brasília na oitava e fecha a primeira fase diante do Ceilândia, fora de casa.
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Gama encara rivais tradicionais
Atual bicampeão, o Gama começa diante do Paranoá e terá o Brasiliense como adversário na segunda rodada. Depois, visita o Sobradinho e recebe o Canaã. Entre os compromissos de maior destaque estão os duelos contra Capital, na sexta rodada, e Ceilândia, na oitava. O Periquito encerra a etapa classificatória contra o Samambaia.
O Capital também terá uma sequência exigente. A equipe enfrenta o Ceilândia na quarta rodada, recebe o Gama na sexta e encara o Brasiliense na sétima. Já o alvinegro de Ceilândia terá pela frente Capital, Gama e Brasiliense entre a quarta e a nona rodadas. O Sobradinho, por sua vez, recebe o Jacaré na quarta rodada e visita o Gama na terceira, além de enfrentar Capital e Real Brasília na reta final.
Caminho até as semifinais
Os 10 participantes se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, enquanto os dois últimos serão rebaixados. A fórmula mantém o modelo utilizado nas últimas edições, com a classificação dependendo de uma campanha regular ao longo dos nove compromissos.
A competição começa em 9 de janeiro e terá a final em jogo único, marcada para 20 de março, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Antes disso, os clubes terão uma sequência de confrontos diretos que pode definir o rumo da disputa por uma vaga entre os quatro melhores.
Tabela da primeira fase
1ª rodada
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Samambaia x Brasiliense
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Ceilândia x Sobradinho
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Gama x Paranoá
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Capital x Taguatinga
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Real Brasília x Canaã
2ª rodada
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Sobradinho x Samambaia
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Taguatinga x Real Brasília
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Paranoá x Capital
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Brasiliense x Gama
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Canaã x Ceilândia
3ª rodada
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Samambaia x Canaã
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Ceilândia x Taguatinga
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Gama x Sobradinho
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Brasiliense x Paranoá
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Real Brasília x Capital
4ª rodada
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Sobradinho x Brasiliense
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Capital x Ceilândia
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Taguatinga x Samambaia
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Paranoá x Real Brasília
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Canaã x Gama
5ª rodada
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Samambaia x Capital
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Ceilândia x Real Brasília
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Sobradinho x Paranoá
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Gama x Taguatinga
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Brasiliense x Canaã
6ª rodada
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Capital x Gama
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Taguatinga x Brasiliense
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Paranoá x Ceilândia
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Canaã x Sobradinho
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Real Brasília x Samambaia
7ª rodada
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Samambaia x Ceilândia
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Sobradinho x Taguatinga
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Gama x Real Brasília
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Brasiliense x Capital
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Canaã x Paranoá
8ª rodada
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Samambaia x Paranoá
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Ceilândia x Gama
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Capital x Sobradinho
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Taguatinga x Canaã
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Real Brasília x Brasiliense
9ª rodada
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Sobradinho x Real Brasília
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Gama x Samambaia
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Paranoá x Taguatinga
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Ceilândia x Brasiliense
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Capital x Canaã
*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz
Saiba Mais
Danilo QueirozRepórter
Formado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Brasília (UCB), está no Correio desde 2020. Cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Pan Júnior de Assunção-2025, a Copa América-2021 e finais de Libertadores e Copa do Brasil