Brasiliense e Gama protagonizam clássico na 2ª rodada do Candangão 2027

Torneio terá bola rolando até 9 de janeiro, com final marcada para 20 de março. Primeira fase terá 45 compromissos - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O Campeonato Candango de 2027 terá um clássico de peso logo na segunda rodada. Brasiliense e Gama se enfrentam com mando de campo do Jacaré, em um dos confrontos mais aguardados da primeira fase. A tabela oficial, definida para a disputa com 10 clubes em grupo único, distribui os principais duelos do futebol candango ao longo de nove rodadas, com 45 partidas até a definição dos quatro semifinalistas.

O Brasiliense estreia fora de casa, contra o Samambaia, e depois recebe o Gama. Na sequência, visita o Paranoá e o Sobradinho, antes de voltar ao Serejão para enfrentar o Canaã. A reta final também reserva compromissos importantes: o Jacaré encara Capital na sétima rodada, Real Brasília na oitava e fecha a primeira fase diante do Ceilândia, fora de casa.

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Gama encara rivais tradicionais

Atual bicampeão, o Gama começa diante do Paranoá e terá o Brasiliense como adversário na segunda rodada. Depois, visita o Sobradinho e recebe o Canaã. Entre os compromissos de maior destaque estão os duelos contra Capital, na sexta rodada, e Ceilândia, na oitava. O Periquito encerra a etapa classificatória contra o Samambaia.

O Capital também terá uma sequência exigente. A equipe enfrenta o Ceilândia na quarta rodada, recebe o Gama na sexta e encara o Brasiliense na sétima. Já o alvinegro de Ceilândia terá pela frente Capital, Gama e Brasiliense entre a quarta e a nona rodadas. O Sobradinho, por sua vez, recebe o Jacaré na quarta rodada e visita o Gama na terceira, além de enfrentar Capital e Real Brasília na reta final.

Caminho até as semifinais

Os 10 participantes se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, enquanto os dois últimos serão rebaixados. A fórmula mantém o modelo utilizado nas últimas edições, com a classificação dependendo de uma campanha regular ao longo dos nove compromissos.

A competição começa em 9 de janeiro e terá a final em jogo único, marcada para 20 de março, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Antes disso, os clubes terão uma sequência de confrontos diretos que pode definir o rumo da disputa por uma vaga entre os quatro melhores.

Tabela da primeira fase

1ª rodada

Samambaia x Brasiliense

Ceilândia x Sobradinho

Gama x Paranoá

Capital x Taguatinga

Real Brasília x Canaã

2ª rodada

Sobradinho x Samambaia

Taguatinga x Real Brasília

Paranoá x Capital

Brasiliense x Gama

Canaã x Ceilândia

3ª rodada

Samambaia x Canaã

Ceilândia x Taguatinga

Gama x Sobradinho

Brasiliense x Paranoá

Real Brasília x Capital

4ª rodada

Sobradinho x Brasiliense

Capital x Ceilândia

Taguatinga x Samambaia

Paranoá x Real Brasília

Canaã x Gama

5ª rodada

Samambaia x Capital

Ceilândia x Real Brasília

Sobradinho x Paranoá

Gama x Taguatinga

Brasiliense x Canaã

6ª rodada

Capital x Gama

Taguatinga x Brasiliense

Paranoá x Ceilândia

Canaã x Sobradinho

Real Brasília x Samambaia

7ª rodada

Samambaia x Ceilândia

Sobradinho x Taguatinga

Gama x Real Brasília

Brasiliense x Capital

Canaã x Paranoá

8ª rodada

Samambaia x Paranoá

Ceilândia x Gama

Capital x Sobradinho

Taguatinga x Canaã

Real Brasília x Brasiliense

9ª rodada

Sobradinho x Real Brasília

Gama x Samambaia

Paranoá x Taguatinga

Ceilândia x Brasiliense

Capital x Canaã

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

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