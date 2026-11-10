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Brasiliense e Gama protagonizam clássico na 2ª rodada do Candangão 2027

Jacaré recebe o atual bicampeão em um dos principais duelos da primeira fase; tabela também reserva confrontos entre Capital, Ceilândia e Sobradinho na disputa por vagas nas semifinais

Torneio terá bola rolando até 9 de janeiro, com final marcada para 20 de março. Primeira fase terá 45 compromissos - (crédito: Diller Abreu/FFDF)
Torneio terá bola rolando até 9 de janeiro, com final marcada para 20 de março. Primeira fase terá 45 compromissos - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O Campeonato Candango de 2027 terá um clássico de peso logo na segunda rodada. Brasiliense e Gama se enfrentam com mando de campo do Jacaré, em um dos confrontos mais aguardados da primeira fase. A tabela oficial, definida para a disputa com 10 clubes em grupo único, distribui os principais duelos do futebol candango ao longo de nove rodadas, com 45 partidas até a definição dos quatro semifinalistas.

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O Brasiliense estreia fora de casa, contra o Samambaia, e depois recebe o Gama. Na sequência, visita o Paranoá e o Sobradinho, antes de voltar ao Serejão para enfrentar o Canaã. A reta final também reserva compromissos importantes: o Jacaré encara Capital na sétima rodada, Real Brasília na oitava e fecha a primeira fase diante do Ceilândia, fora de casa.

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Gama encara rivais tradicionais

Atual bicampeão, o Gama começa diante do Paranoá e terá o Brasiliense como adversário na segunda rodada. Depois, visita o Sobradinho e recebe o Canaã. Entre os compromissos de maior destaque estão os duelos contra Capital, na sexta rodada, e Ceilândia, na oitava. O Periquito encerra a etapa classificatória contra o Samambaia.

O Capital também terá uma sequência exigente. A equipe enfrenta o Ceilândia na quarta rodada, recebe o Gama na sexta e encara o Brasiliense na sétima. Já o alvinegro de Ceilândia terá pela frente Capital, Gama e Brasiliense entre a quarta e a nona rodadas. O Sobradinho, por sua vez, recebe o Jacaré na quarta rodada e visita o Gama na terceira, além de enfrentar Capital e Real Brasília na reta final.

Caminho até as semifinais

Os 10 participantes se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, enquanto os dois últimos serão rebaixados. A fórmula mantém o modelo utilizado nas últimas edições, com a classificação dependendo de uma campanha regular ao longo dos nove compromissos.

A competição começa em 9 de janeiro e terá a final em jogo único, marcada para 20 de março, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Antes disso, os clubes terão uma sequência de confrontos diretos que pode definir o rumo da disputa por uma vaga entre os quatro melhores.

Tabela da primeira fase

1ª rodada

  • Samambaia x Brasiliense

  • Ceilândia x Sobradinho

  • Gama x Paranoá

  • Capital x Taguatinga

  • Real Brasília x Canaã

2ª rodada

  • Sobradinho x Samambaia

  • Taguatinga x Real Brasília

  • Paranoá x Capital

  • Brasiliense x Gama

  • Canaã x Ceilândia

3ª rodada

  • Samambaia x Canaã

  • Ceilândia x Taguatinga

  • Gama x Sobradinho

  • Brasiliense x Paranoá

  • Real Brasília x Capital

4ª rodada

  • Sobradinho x Brasiliense

  • Capital x Ceilândia

  • Taguatinga x Samambaia

  • Paranoá x Real Brasília

  • Canaã x Gama

5ª rodada

  • Samambaia x Capital

  • Ceilândia x Real Brasília

  • Sobradinho x Paranoá

  • Gama x Taguatinga

  • Brasiliense x Canaã

6ª rodada

  • Capital x Gama

  • Taguatinga x Brasiliense

  • Paranoá x Ceilândia

  • Canaã x Sobradinho

  • Real Brasília x Samambaia

7ª rodada

  • Samambaia x Ceilândia

  • Sobradinho x Taguatinga

  • Gama x Real Brasília

  • Brasiliense x Capital

  • Canaã x Paranoá

8ª rodada

  • Samambaia x Paranoá

  • Ceilândia x Gama

  • Capital x Sobradinho

  • Taguatinga x Canaã

  • Real Brasília x Brasiliense

9ª rodada

  • Sobradinho x Real Brasília

  • Gama x Samambaia

  • Paranoá x Taguatinga

  • Ceilândia x Brasiliense

  • Capital x Canaã

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

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Danilo Queiroz

Repórter

Formado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Brasília (UCB), está no Correio desde 2020. Cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Pan Júnior de Assunção-2025, a Copa América-2021 e finais de Libertadores e Copa do Brasil

RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

Por Danilo Queiroz e RAFAEL LINS*
postado em 10/11/2026 12:20
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