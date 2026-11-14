ATP Finals: a última coroa do ano tem candidatos brasileiros ao trono

Orlando Luz e Rafael Matos se tornam a 1ª dupla 100% brasileira a jogar a competição neste formato e a primeira dupla brasileira desde 1983 a jogar o evento de final de temporada - (crédito: Divulgação/CBTenis)

O tênis não guarda lugar para todos no último ato. Apenas oito jogadores conquistam o direito de ocupar o palco mais exclusivo da temporada. Em Turim, a partir deste domingo, a nata do circuito masculino se reúne para disputar o ATP Finals. O torneio transforma regularidade em privilégio e oferece aos protagonistas uma última oportunidade de fechar o ano com uma coroa. A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão do evento.

A edição de 2026 também simboliza uma passagem de bastão. Pela terceira vez consecutiva, o campeonato será disputado sem Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Federer e Nadal se aposentaram. Djokovic, ainda em atividade, também não estará na Itália: depois de desistir das duas edições anteriores, o sérvio ficou fora da lista de classificados desta temporada. O trio que dominou uma geração do tênis cede espaço a novos protagonistas.

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O alemão Alexander Zverev chega como número 1 do mundo e cabeça de chave principal. Bicampeão do torneio, em 2018 e 2021, lidera o Grupo John McEnroe, ao lado do norte-americano Ben Shelton, do francês Arthur Fils e do espanhol Rafael Jódar. No Grupo Ivan Lendl, o espanhol Carlos Alcaraz, segundo cabeça de chave, terá pela frente o russo Daniil Medvedev, o italiano Flavio Cobolli e o norte-americano Frances Tiafoe.

Alcaraz persegue uma conquista inédita. Finalista em 2025, quando perdeu para Jannik Sinner, o espanhol chega motivado pelos títulos em Paris, Viena e Tóquio. No media day, não escondeu o tamanho da ambição. “Para mim, seria um sucesso enorme erguer este troféu”, afirmou. O espanhol também ressaltou o trabalho de preparação para chegar a Turim em boas condições físicas, depois de uma sequência exigente de partidas.

Zverev tenta transformar a experiência em vantagem. O alemão falou sobre o privilégio de estar entre os oito melhores da temporada e a necessidade de não tratar a classificação como algo banal. “Não vou mais considerar como garantido o privilégio de estar entre os oito melhores do mundo”, declarou. Em outro momento da entrevista, resumiu o desgaste de uma temporada intensa: “Não sou um robô”. O foco imediato, garantiu, está nos adversários do grupo, não em um possível encontro com Alcaraz.

O torneio terá um desfalque de peso: o italiano Jannik Sinner, bicampeão das duas últimas edições, está fora do ATP Finals em casa por causa de lesão. Medvedev, campeão em 2020, é outro ex-vencedor na disputa. Shelton participa pela segunda vez, enquanto Cobolli, Fils, Tiafoe e Jódar debutam no campeonato.

O formato exige fôlego e regularidade. Os oito participantes são divididos em dois grupos de quatro, e todos enfrentam os demais integrantes da chave. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, cruzando com os classificados da outra chave. Quem vencer segue à decisão. As partidas de simples são disputadas em melhor de três sets.

A dimensão do evento ultrapassa as quadras. Angelo Binaghi, presidente da Federação Italiana de Tênis, celebrou a consolidação de Turim como sede. “Este lugar já o sentimos como nossa casa”, afirmou. Segundo o dirigente, a procura por ingressos aponta para lotação em todos os jogos. A cidade recebe o torneio pelo sexto ano consecutivo.

Brasil quebra jejum

A bandeira brasileira também terá lugar no último grande palco do calendário. Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos serão a segunda dupla inteiramente nacional a disputar o ATP Finals. A anterior foi formada por Cássio Motta e Carlos Alberto Kirmayr, em 1983. Quatro décadas depois, o Brasil volta a ter dois representantes do país lado a lado na elite da modalidade.

A classificação veio em 4 de novembro, durante o Masters 1000 de Paris. Na estreia, os brasileiros venceram o argentino Mariano Navone e o chileno Alejandro Tabilo por 6/4 e 6/3. A campanha de Luz e Matos em 2026 reúne quatro troféus: os Masters 1000 de Montreal e Cincinnati e os ATP 250 de Buenos Aires e Santiago.

"Era nosso grande objetivo deste ano, quando começamos nossa parceria”, comemorou Matos após a confirmação da vaga. Orlando também dimensionou o significado da conquista: “É um sentimento incrível jogar um ATP Finals. Depois de 43 anos sem uma dupla 100% brasileira competindo, eu e o Rafa vamos voltar e brigar pelo título" Dupla brasileira no ATP Finals

Os brasileiros estão no Grupo Todd Woodbridge, ao lado dos principais cabeças de chave Harri Heliovaara e Henry Patten, atuais campeões, dos salvadorenhos Marcelo Arévalo e do croata Mate Pavi, além dos franceses Theo Arribage e Albano Olivetti. A estreia será justamente contra Heliovaara e Patten, neste domingo, às 7h30 (de Brasília).

A competição será disputada até 22 de novembro, na Inalpi Arena. As semifinais estão marcadas para sábado, dia 21, e as finais, para domingo. A edição distribuirá uma premiação recorde de US$ 15,75 milhões. O campeão invicto de simples poderá embolsar US$ 5,171 milhões. Para Luz e Matos, a recompensa começou: depois de 43 anos, o Brasil volta a ter uma dupla formada por dois de seus tenistas no encontro que reúne os melhores da temporada.

Programe-se

15 a 20/11 Fase de grupos, com cada grupo jogando em dias alternados

Fase de grupos, com cada grupo jogando em dias alternados 21/11 (sábado): semifinais

(sábado): semifinais 22/11 (domingo): finais

(domingo): finais Transmissão: ESPN e Disney+



