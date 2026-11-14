Brasília Basquete bate Flamengo e ainda respira na busca pelo Final Four

Brasília Basquete mostrou força e poder de concentração para superar o Flamengo e se recuperar na Liga Sul-Americana, em Medellín - (crédito: Divulgação/Liga Sul-Americana)

Um dia depois de começar as quartas de final da Liga Sul-Americana de Basquete com derrota para o Boca Juniors, o Brasília se recuperou e voltou a sonhar com o Final Four do torneio continental. Neste sábado (14/11) em Medellín, na Colômbia, os extraterrestres realizaram um jogo bastante disputado contra o Flamengo, ganharam por 84 x 83 e voltam à quadra neste domingo (15/11) para tentar garantir sequência na disputa.

Com três pontos acumulados após uma derrota e uma vitória, o time da capital federal precisa ganhar do Paisas, da Colômbia, às 21h40, e acompanhar o duelo entre Flamengo e Boca Juniors, marcado para 18h10. Os argentinos e os colombianos ainda duelam neste sábado (14/11), às 22h40. Apenas uma combinação de resultados favorável pode ajudar o Brasília a chegar ao Final Four e seguir na luta pelo tetracampeonato da Liga Sul-Americana (o time tem títulos de 2010, 2013 e 2015).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Como perdeu anteriormente para o Boca Juniors, a melhor opção de combinação para o Brasília é uma vitória dos argentinos diante dos brasileiros. Assim, os times ficariam separados por pontos. Se os rubro-negros triunfarem, haverá um empate tripo em pontuação, com o saldo decidindo quem se junta a Mogi Basquete e Nacional-URU no Final Four.

A partida na cidade colombiana teve alternância de domínio em vários momentos. Assim como no jogo do NBB em Brasília em 4 de novembro, o Flamengo começou melhor e abriu cinco pontos de vantagem no primeiro quarto. A segunda parcial desequilibrou bastante a favor dos brasilienses. Acertado na defesa, a equipe do Distrito Federal cedeu apenas 11 pontos para os cariocas e teve a melhor parcial ofensiva, com 29 convertidos, descendo aos vestiários com o placar favorável de 44 x 31.

Nem mesmo toda essa vantagem garantiu tranquilidade ao Brasília. O Flamengo inverteu ao cenário, anotou 35 pontos no terceiro quarto e chegou a tomar a frente do marcados. Coube aos brasilienses colocar a cabeça no lugar para retomar a dianteira e defender o posto nos 10 minutos finais do confronto. A parcial foi a mais apertada de todas, mas a dianteira por dois pontos (19 x 17) valeu a vitória por um de frente.