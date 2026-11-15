Tenerife vence primeiro jogo após morte do atacante De Miguel

Aos 40 minutos do primeiro tempo, o autor do primeiro gol eternizou a reverência ao camisa 9 com lágrimas e exibição de camisa comemorativa - (crédito: Foto: Divulgação / CD Tenerife)

O Tenerife voltou a jogar neste domingo (15/11), 12 dias após a morte de Jesús de Miguel. Mas a partida contra o Ceuta, pela segunda divisão espanhola, teve um significado muito maior do que a simples disputa pelos três pontos. Em uma tarde marcada pela emoção, torcedores, jogadores e funcionários do clube se reuniram para prestar uma última homenagem ao atacante, que morreu após um choque com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra.

Desde a chegada ao Estádio Heliodoro Rodríguez López, a emoção tomou conta do ambiente. O portão 9, por onde De Miguel costumava entrar no estádio, ganhou um mural em homenagem ao jogador. O artista Erik Air produziu a pintura para eternizar a memória do atacante, enquanto torcedores depositaram flores e lembranças no local.

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O Ceuta, inclusive, também participou do tributo. Antes do início da partida, integrantes do elenco visitante passaram pelo portão 9 e deixaram um buquê de flores diante do mural. O presidente do Tenerife, Felipe Miñambres, e outros dirigentes do clube também acompanharam a homenagem.

Minuto de silêncio e último adeus no minuto 9

Dentro de campo, os jogadores do Tenerife entraram usando camisetas comemorativas e braçadeiras pretas. Em vez da tradicional execução do hino, a torcida recebeu os atletas com uma longa salva de palmas. Na sequência, jogadores das duas equipes e a arbitragem formaram um círculo no centro do gramado para respeitar um minuto de silêncio.

Entretanto, um dos momentos mais marcantes aconteceu aos nove minutos de jogo, em referência ao número que De Miguel vestia. A partida parou por um minuto, enquanto o telão exibia imagens do atacante. Nas arquibancadas, os torcedores levantaram um mosaico com a mensagem "Jesús de Miguel, eterno blanquiazul".

Aos 40 minutos, Nacho Gil marcou para o Tenerife e protagonizou outra cena emocionante. Depois de acertar um belo chute, o jogador começou a chorar e exibiu uma camiseta em homenagem ao eterno camisa 9 do clube. Viereck ampliou o placar na reta final, garantindo a vitória por 2 a 0.