Vasco tem menos de 1% de chance de ser rebaixado no Brasileirão

A vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, no sábado, praticamente livrou o Vasco das chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Segundo o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o clube tem menos de 1% de probabilidade de cair de divisão.
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O resultado positivo contra a primeira equipe já rebaixada, em jogo atrasado da 21ª rodada, deixa o Vasco com apenas 0,33% de chance de cair.
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A vitória fez o cruz-maltino chegar aos 44 pontos, sete a mais do que o Corinthians, primeiro clube dentro da zona de descenso para a Série B.
O Corinthians, aliás, segue em situação difícil. Depois da vitória do Vasco e do empate entre Mirassol e Atlético-MG, a equipe dirigida por Clarence Seedorf atingiu 50,7% de probabilidade de queda.
Na matemática, a Chapecoense já foi rebaixada com quatro rodadas de antecipação. O Remo deve ser o próximo time a cair. Os paraenses possuem 99,9% de chance de terminar o torneio rebaixado.
O Grêmio, com 54,4%, precisa de vitórias para contrariar as estatísticas nesta reta final de competição e se salvar.
Vitória, com 37,4%, e o Internacional, 36,8%, são as outras equipes com ameaça considerável de rebaixamento.
O Mirassol, com o ponto conquistado diante do Atlético-MG, no Maião, tem 17,7% de probabilidades de descer de divisão.
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