Vasco tem menos de 1% de chance de ser rebaixado no Brasileirão

O resultado positivo contra a primeira equipe já rebaixada, em jogo atrasado da 21ª rodada, deixa o Vasco com apenas 0,33% de chance de cair. - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

A vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, no sábado, praticamente livrou o Vasco das chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Segundo o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o clube tem menos de 1% de probabilidade de cair de divisão.

O resultado positivo contra a primeira equipe já rebaixada, em jogo atrasado da 21ª rodada, deixa o Vasco com apenas 0,33% de chance de cair.

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A vitória fez o cruz-maltino chegar aos 44 pontos, sete a mais do que o Corinthians, primeiro clube dentro da zona de descenso para a Série B.

O Corinthians, aliás, segue em situação difícil. Depois da vitória do Vasco e do empate entre Mirassol e Atlético-MG, a equipe dirigida por Clarence Seedorf atingiu 50,7% de probabilidade de queda.

Na matemática, a Chapecoense já foi rebaixada com quatro rodadas de antecipação. O Remo deve ser o próximo time a cair. Os paraenses possuem 99,9% de chance de terminar o torneio rebaixado.

O Grêmio, com 54,4%, precisa de vitórias para contrariar as estatísticas nesta reta final de competição e se salvar.

Vitória, com 37,4%, e o Internacional, 36,8%, são as outras equipes com ameaça considerável de rebaixamento.

O Mirassol, com o ponto conquistado diante do Atlético-MG, no Maião, tem 17,7% de probabilidades de descer de divisão.