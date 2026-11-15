Beatriz Souza e Guilherme Schimidt conquistam ouro no Grand Prix de Zagreb

Os campeões do Grand Prix de Zagreb somam até mil pontos no ranking internacional do circuito mundial de judô - (crédito: Divulgação/ IJF)

O judô brasileiro encerrou sua participação no Grand Prix de Zagreb, na Croácia, com cinco medalhas, sendo quatro de ouro e uma de prata. Neste domingo (15/11), último dia da competição, Beatriz Souza e Guilherme Schimidt ampliaram a campanha da seleção ao vencerem as finais de suas respectivas categorias.

Campeã olímpica, Beatriz garantiu o título na categoria acima de 78 kg ao derrotar a neozelandesa Sidnee Andrews por ippon, ainda no primeiro minuto do combate. O resultado coroou uma trajetória marcada não apenas pelas vitórias, mas também pelo esforço físico para superar um desconforto no quadril.

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A brasileira chegou à decisão depois de vencer três adversárias. Na estreia, superou a belga Gabrielle Bouvier e, em seguida, derrotou a polonesa Kinga Wolszczak. Foi durante essa segunda luta que voltou a sentir dores relacionadas a uma lesão sofrida antes do Mundial da modalidade. Apesar do problema, Bia permaneceu na disputa e garantiu vaga na final ao vencer a francesa Lea Fontaine.

O outro título deste domingo veio com Guilherme Schimidt, que conquistou o ouro na categoria até 90 kg após uma decisão equilibrada contra o grego Theodoros Tsedilis. Com ambos os judocas próximos do limite de punições, o brasileiro conseguiu aplicar um waza-ari nos segundos finais do tempo regulamentar, evitando a prorrogação no golden score.

Antes de conquistar o título, Schimidt havia superado quatro adversários: o romeno George Rotaru, Peng-yu Chen, do Taipei Chinês, o canadense Keagan Young e o italiano Kenny Bedel.

Brasil conquista quatro ouros e uma prata

A campanha brasileira em Zagreb começou na sexta-feira (13/11), quando Shirlen Nascimento venceu a israelense Inbal Shemesh na decisão da categoria até 57 kg. A judoca garantiu o ouro com um estrangulamento aplicado em menos de um minuto de luta.

Na mesma data, Ronald Lima ficou com a medalha de prata na categoria até 66 kg, após enfrentar o cazaque Nurkat Serikbayev na final.

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O terceiro pódio brasileiro veio no sábado (14/11), com Nauana Silva, que conquistou o título da categoria até 70 kg. Na disputa pelo ouro, ela derrotou a polonesa Aleksandra Kowalewska por ippon.

Com as duas vitórias deste domingo, o Brasil concluiu o torneio com quatro campeões e um vice-campeão. Além das medalhas, os resultados têm importância para a classificação internacional dos judocas, já que o Grand Prix de Zagreb integra o circuito mundial da modalidade e distribui até mil pontos no ranking aos vencedores.