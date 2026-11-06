Judoca brasiliense de 14 anos acumula títulos e mira ouro olímpico

O kimono era maior do que ele. Mas a vontade de vestir o manto de judoca não cabia na espera. Aos dois anos, Guilherme Mazzilli observava os alunos mais velhos seguirem para as aulas de judô e insistia em participar. A idade mínima para começar era três anos. Precisou aguardar mais 12 meses. Assim que completou a idade exigida, entrou no tatame da própria escola. Aos 14, o brasiliense troca o tamanho da farda pela dimensão de um sonho: conquistar o ouro olímpico.

Entre aquele primeiro contato com a modalidade e o presente, algumas transformações. A curiosidade de criança deu lugar à rotina de atleta, com aproximadamente 20 horas semanais de preparação. Os resultados começaram a aparecer em sequência.

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Em 2026, Guilherme conquistou os títulos estadual e regional da Copa Minas, da Etapa Ranking e da Etapa Circuito. Também foi campeão dos Jogos Escolares do Distrito Federal. No cenário nacional, terminou como vice-campeão da Série Prata dos Jogos Escolares Brasileiros e pendurou a medalha de prata no pescoço no Campeonato Brasileiro Sub-15.

Aos 14 anos, o brasiliense Guilherme Mazzilli acumula títulos na temporada, dedica 20 horas semanais ao judô e trabalha para representar o Brasil no Pan-Americano da categoria, no México (foto: Arquivo pessoal)

A última conquista tem significado especial. O vice-campeonato brasileiro é, segundo o judoca, o momento mais marcante da trajetória. Foram combates exigentes contra adversários fortes, em uma competição na qual ele foi colocado à prova na preparação e na capacidade de superação.

"Essa medalha de prata representa os desafios que superei e toda a dedicação para chegar até ali. Essa conquista fortaleceu a minha confiança e mostrou que, com foco, esforço e persistência, posso ir cada vez mais longe na busca pelos meus sonhos", comemora o morador do Sudoeste.

O calendário não dá muito espaço para comemorações prolongadas. Guilherme tem dois novos desafios pela frente: está classificado para o Troféu Brasil e o Campeonato Pan-Americano das categorias de base. O evento será disputado dos dias 26 a 30 deste mês, em Cancún, no México. No torneio internacional, ele terá a oportunidade de representar o país e medir forças com atletas de outras nações.

A preparação exige uma estrutura além das aulas de judô. O brasiliense participa de treinamentos técnicos diariamente, faz preparação física três vezes por semana e conta com acompanhamento semanal de psicóloga, fisioterapeuta e nutricionista. São cerca de 20 horas dedicadas ao esporte. A agenda também reserva espaço para os estudos.

Guilherme mantém o compromisso com as atividades escolares e apresenta boas notas. Quando as competições coincidem com aulas ou avaliações, recebe apoio acadêmico da Canadian Global School Brasília para conciliar os compromissos esportivos. O desafio é administrar duas jornadas exigentes sem abrir mão de nenhuma delas.

Aos 14 anos, o brasiliense Guilherme Mazzilli acumula títulos na temporada, dedica 20 horas semanais ao judô e trabalha para representar o Brasil no Pan-Americano da categoria, no México (foto: Arquivo pessoal)

No tatame, o adolescente constrói referências. No cenário internacional, admira o francês Teddy Riner, bicampeão olímpico e um dos maiores nomes da história da modalidade. Entre os brasileiros, acompanham judocas como o conterrâneo Guilherme Schimidt e Arthur Bonato.

As inspirações ajudam a alimentar uma ambição que não se limita à próxima medalha. "Meu objetivo é ser atleta profissional de judô e conquistar o ouro olímpico. Para transformar o objetivo em uma conquista, eu me dedico muito ao judô", afirma.

Aos 14 anos, Guilherme tem um longo caminho rumo ao sonho olímpico. Cancún será mais uma etapa de aprendizado, em palco internacional. O menino que precisou esperar para vestir o primeiro kimono descobre o tamanho do mundo depois do tatame da escola.



