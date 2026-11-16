Alemanha não toma conhecimento da Holanda, goleia por 5 x 0 e garante classificação às quartas de finais como líder do grupo - (crédito: Tobias SCHWARZ / AFP)

A última rodada do Grupo 2 da Nations League foi repleta de emoção. Três seleções disputavam por duas vagas às quartas de finais do torneio organizado pela Uefa. No fim, a Alemanha goleou a Holanda por 5 x 0 e catapultou da terceira posição à liderança da chave e jogou a Grécia para os play-offs de rebaixamento.

A partida no Estádio Olímpico de Berlim marcava o primeiro jogo de Jurgen Klopp na capital do país sob comando da seleção nacional. A disputa diante da Holanda também encerrava a parceria da Alemanha com a Adidas como fornecedora de uniforme após 72 anos. A partir de 2027, a tetracampeã mundial terá apoio da Nike.

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Diante deste cenário, a Alemanha precisava de uma vitória contra a Holanda para garantir classificação às quartas de final. Com isso, Jurgen Klopp conseguiu demonstrar a melhor atuação como treinador da seleção alemã até o momento ao golear a equipe de Xavi Hernandéz por 5 x 0.

Florian Wirtz (duas vezes), Brajan Gruda, Scherhant e Schlotterback marcaram os gols da vitória e levaram a seleção alemã aos 11 pontos, empatando com a Holanda, mas a frente no confronto direto e dando o primeiro lugar no Grupo 2.

Agora, Alemanha e Holanda avançam para a próxima fase onde encontrarão França, Bélgica, Inglaterra, Espanha, Portugal e Dinamarca ou Noruega.

A Grécia também fez o dever de casa, mas ficou de fora da zona de classificação por ficar atrás da Holanda no confronto direto. As equipes se enfrentaram na penúltima rodada da fase de grupos com vitória elástica da Laranja Mecânica por 7 x 0.

Mesmo com a vitória por 1 x 0 diante da rebaixada Sérvia, com gol de Masouras, a Grécia também chegou aos 11 pontos, mas ficou na terceira posição e terá de jogar os play-offs de rebaixamento.

Pelo Grupo 1 da Liga B, a Suíça goleou a Escócia em casa por 4 x 0, manteve a invencibilidade, o primeiro lugar da chave e o acesso à Liga A. A Eslovênia bateu a lanterna Macedônia do Norte por 3 x 0 e jogará os play-offs de acesso.

No Grupo 3 da Liga C, a Eslováquia empatou com o Cazaquistão, mas conseguiu acesso direto à Liga B. Por outro lado, Ilhas Faroé venceu a Moldávia por 1 x 0 e disputará os play-offs de acesso.

Pelo Grupo 4, a Islândia manteve a invencibilidade ao vencer Luxemburgo por 3 x 0 e avançou em primeiro lugar. A Estônia ficou em segundo ao derrotar a Bulgária por 2 x 1 e está garantida nos play-offs de acesso.

Agenda -17/11

Última rodada Nations League - Primeira Fase

16h45 - País de Gales x Portugal

16h45 - Dinamarca x Noruega

16h45 - Polônia x Suécia

16h45 - Bósnia x Romênia

16h45 - Ucrânia x Geórgia

16h45 - Hungria x Irlanda do Norte

16h45 - Irlanda x Kosovo

16h45 - Israel - Áustria

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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