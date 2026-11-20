Brasil se prepara para a Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar, e busca o pentacampeonato - (crédito: Nelson Terme /CBF)

A Copa do Mundo Sub-17 começa nesta quinta-feira (19/11) com alta expectativa da torcida brasileira sobre a seleção. O torneio que revelou nomes como Ronaldinho e Neymar para o mundo será disputado novamente no Catar. As 48 seleções foram divididas em 12 grupos na competição que vai até o dia 13 de dezmebro.

A partir de 2025, a Copa do Mundo Sub-17 se tornou um evento anual, em prol de dar visibilidade para novas promessas do futebol mundial. No masculino, o Catar será a sede até 2029. Pelo feminino, Marrocos sediará até o mesmo ano. Nesta temporada, a Nigéria sagrou-se campeã entre as mulheres.

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O Brasil é o segundo maior campeão do torneio, com quatro taças (1997, 1999, 2003 e 2019), perdendo apenas para a pentacampeã Nigéria. Entretanto, a seleção brasileira não vence o torneio a duas edições. O último título foi em 2019, na edição disputada no Brasil com a final sendo no Distrito Federal.

O Bezerrão foi a casa da seleção brasileira durante grande parte da edição de 2019. Na decisão, o Brasil ia perdendo até os 40 minutos do segundo tempo, para o bicampeão México. Mas, Kaio Jorge (então jogador do Santos) e Lázaro (então jogador do Flamengo) viraram a partida e levantaram a quarta taça brasileira.

Porém, nas duas edições seguintes, o Brasil ficou pelo caminho. Em 2023 foi eliminado em um doloroso 3 x 0 contra a Argentina nas quartas de finais. Em 2025, por outro lado, caiu nos pênaltis para o então campeão Portugal nas semifinais.

Como vem o Brasil

A edição de 2026 será a segunda Copa do Mundo Sub-17 sob o comando do técnico Dudu Patetuci. Nas eliminatórias sul-americanas, o comandante levou a seleção brasileira até o terceiro lugar, conseguindo a classificação ao Mundial.

No ciclo pré-copa, foram oito jogos, sete vitórias e apenas uma derrota, diante da Colômbia nas semifinais das eliminatórias. O Brasil conseguiu um elástico triunfo por 3 x 0 em cima da Argentina na competição.

Dentro de campo, as equipes mais representadas para o Mundial são Athletico Paranaense e Flamengo, com três jogadores convocados de cada time. Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians, Palmeiras e Vasco cederam dois atletas, enquanto Santos, Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Botafogo tiveram apenas um.

Como destaques, o Brasil tem a promessa do Palmeiras Eduardo Conceição. O meia-atacante de 16 anos ainda não estreou no profissional do alviverde paulista, mas foi o maior assistente das eliminatórias e demonstra qualidade técnica em definir jogadas. Seguindo os paços de Endrick, Estevão, Gabriel Jesus e Allan, Eduardo Conceição ainda veste a camisa 10 do time de Dudu Patetuci.

Artilheiro do Brasil nas eliminatórias e vice-campeão brasileiro sub-17, o meio-campista do Cruzeiro Eduardo Pape é outro destaque da seleção. Com apenas 17 anos, ele também integra a categoria sub-18 e tem qualidade nas bolas paradas e na organização de jogadas no segundo terço do campo.

Além de Eduardo Conceição e Eduardo Pape, o Brasil apresenta um plantel sólido para o Mundial. Destaques como o zagueiro Iago Macahdo, que já foi utilizado como titular na equipe principal do Corinthians e os pontas Riquelme Henrique, do Atlético Mineiro, e Kauê Furquim, do Bahia, são grandes promessas do futebol brasileiro que estarão no torneio.

O Brasil estreia no Mundial no próximo sábado (21/11), contra a Irlanda, às 12h. A seleção brasileira está no Grupo I do torneio. Na sequência, pega a Tanzânia na terça-feira (24/11), às 12h, e fecha a primeira fase diante da Costa Rica na sexta-feira (27/11), às 9h.

Confira os convocados para a Copa do Mundo Sub-17

Goleiros: Arthur do Vale (Santos), Arthur Senh (Athletico Paranaense) e Gabriel Werneck (Flamengo)

Defensores: Marcos Pesseti (Athletico Paranaense), Samuel Almeida (Atlético Mineiro), Richard Wendel (Fluminense), Breno Sales (Vasco), Daniel Silva (Flamengo), David Brendo (Grêmio) e Iago Machado (Corinthians)

Meias: Andrey Oliveira (Fluminense), Eduardo Conceição (Palmeiras), Eduardo Pape (Cruzeiro), Leonardo Cerci (Athletico Paranaense) e Lucca Caramico (Corinthians)

Atacantes: João França (Palmeiras), João Vitor (Flamengo), Lucas Emanuel (Botafogo), Riquelme Henrique (Atlético Mineiro), Kauê Furquim (Bahia) e Rodrigo Júnior (Vasco)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima



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