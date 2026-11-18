Carlos Miguel muda sorte do Palmeiras nos pênaltis na era Abel - Blog Drible de Corpo -

Responsável por elencar os goleiros mais valiosos do Planeta Bola, um levantamento realizado e divulgado pelo Observatório de Futebol do CIES, nesta quarta-feira (18/11), incluiu três atletas brasileiros na relação. A lista reúne os jogadores com maiores estimativas de valor de transferência no mercado, em forma de ranking.

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Entre os primeiros 50 nomes, dois dos brasileiros citados atuam no Brasileirão. Otávio Costa, do Cruzeiro, e Carlos Miguel, do Palmeiras, vêm na 45ª e 47ª posição, com 21,1 milhões de euros (R$ 135,3 mi) e 20,3 milhões de euros (R$ 130,2 mi), respectivamente. O piauiense Luiz Júnior, do Villareal, da Espanha, é o brasileiro mais bem cotado, avaliado em 34,6 milhões de euros (R$ 221,9 mi). Ele aparece na 25ª colocação.

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O goleiro do Cruzeiro, inclusive, é o terceiro mais novo da lista de 100 nomes totais. Aos 20 anos de idade, só é superado neste quesito por Lucca Brughmans, do KRC Genk, de 18 anos, e Christian Zawieschitzky, do RB Salzburg, de 19.

Quem lidera o ranking é o espanhol Joan García, do Barcelona, avaliado em 80,6 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões). Em seguida, aparecem o italiano Gianluigi Donnarumma, do Manchester City, com 79,9 milhões de euros (cerca de R$ 490 milhões); e o belga Senne Lammens, do Manchester United, por 64,2 milhões de euros (cerca de 394 milhões).

Confira o top-50 elaborado pelo Observatório do Futebol do CIES:

1 - Joan García (Barcelona)

2 - Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

3 - Senne Lammens (Manchester United)

4 - Zion Suzuki (Aston Villa)

5 - Bart Verbruggen (Brighton & Hove)

6 - Mike Penders (Chelsea)

7 - Luká Hornicek (Newcastle)

8 - Robin Roefs (Sunderland)

9 - Matvey Safonov (Paris Saint-Germain)

10 - Jonas Urbig (Bayern de Munique)

11 - James Trafford (Leeds)

12 - Caoimhín Kelleher (Brentford)

13 - Djordje Petrovic (Bournemouth)

14 - Diogo Costa (Porto)

15 - Konstantinos Tzolakis (Hull City)

16 - David Raya (Arsenal)

17 - Mile Svilar (Roma)

18 - Robin Risser (Lente)

19 - Mike Maignan (Milan)

20 - Antonín Kinský (Tottenham)

21 - Mio Backhaus (Freiburg)

22 - Marco Carnesecchi (Atalanta)

23 - Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

24 - Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)

25 - Luiz Júnior (Villarreal)

26 - Dean Henderson (Crystal Palace)

27 - Matj Ková (PSV)

28 - Mads Hermansen (West Ham)

29 - Anatoliy Trubin (Benfica)

30 - Berke Özer (Lille)

31 - Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt)

32 - Lucca Brughmans (KRC Genk)

33 - Giorgi Mamardashvili (Liverpool)

34 - Emiliano Martínez (Chelsea)

35 - Vanja Milinkovi-Savi (Napoli)

36 - Filip Jörgensen (Strasbourg)

37 - Robert Sánchez (Como)

38 - Radek Vitek (Middlesbrough)

39 - Jordan Pickford (Everton)

40 - Daniel Peretz (Southampton)

41 - Ugurcan Çakir (Galatasaray)

42 - James Beadle (Birmingham)

43 - Unai Simón (Athletic Bilbao)

44 - Lorenzo Palmisani (Frosinone Calcio)

45 - Otávio Costa (Cruzeiro)

46 - Carl Rushworth (Coventry City)

47 - Carlos Miguel (Palmeiras)

48 - Lucas Chevalier (PSG)

49 - Federico Ravaglia (Watford)

50 - Guillaume Restes (Toulouse)

