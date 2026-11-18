Responsável por elencar os goleiros mais valiosos do Planeta Bola, um levantamento realizado e divulgado pelo Observatório de Futebol do CIES, nesta quarta-feira (18/11), incluiu três atletas brasileiros na relação. A lista reúne os jogadores com maiores estimativas de valor de transferência no mercado, em forma de ranking.
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Entre os primeiros 50 nomes, dois dos brasileiros citados atuam no Brasileirão. Otávio Costa, do Cruzeiro, e Carlos Miguel, do Palmeiras, vêm na 45ª e 47ª posição, com 21,1 milhões de euros (R$ 135,3 mi) e 20,3 milhões de euros (R$ 130,2 mi), respectivamente. O piauiense Luiz Júnior, do Villareal, da Espanha, é o brasileiro mais bem cotado, avaliado em 34,6 milhões de euros (R$ 221,9 mi). Ele aparece na 25ª colocação.
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O goleiro do Cruzeiro, inclusive, é o terceiro mais novo da lista de 100 nomes totais. Aos 20 anos de idade, só é superado neste quesito por Lucca Brughmans, do KRC Genk, de 18 anos, e Christian Zawieschitzky, do RB Salzburg, de 19.
Quem lidera o ranking é o espanhol Joan García, do Barcelona, avaliado em 80,6 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões). Em seguida, aparecem o italiano Gianluigi Donnarumma, do Manchester City, com 79,9 milhões de euros (cerca de R$ 490 milhões); e o belga Senne Lammens, do Manchester United, por 64,2 milhões de euros (cerca de 394 milhões).
Confira o top-50 elaborado pelo Observatório do Futebol do CIES:
1 - Joan García (Barcelona)
2 - Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
3 - Senne Lammens (Manchester United)
4 - Zion Suzuki (Aston Villa)
5 - Bart Verbruggen (Brighton & Hove)
6 - Mike Penders (Chelsea)
7 - Luká Hornicek (Newcastle)
8 - Robin Roefs (Sunderland)
9 - Matvey Safonov (Paris Saint-Germain)
10 - Jonas Urbig (Bayern de Munique)
11 - James Trafford (Leeds)
12 - Caoimhín Kelleher (Brentford)
13 - Djordje Petrovic (Bournemouth)
14 - Diogo Costa (Porto)
15 - Konstantinos Tzolakis (Hull City)
16 - David Raya (Arsenal)
17 - Mile Svilar (Roma)
18 - Robin Risser (Lente)
19 - Mike Maignan (Milan)
20 - Antonín Kinský (Tottenham)
21 - Mio Backhaus (Freiburg)
22 - Marco Carnesecchi (Atalanta)
23 - Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
24 - Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)
25 - Luiz Júnior (Villarreal)
26 - Dean Henderson (Crystal Palace)
27 - Matj Ková (PSV)
28 - Mads Hermansen (West Ham)
29 - Anatoliy Trubin (Benfica)
30 - Berke Özer (Lille)
31 - Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt)
32 - Lucca Brughmans (KRC Genk)
33 - Giorgi Mamardashvili (Liverpool)
34 - Emiliano Martínez (Chelsea)
35 - Vanja Milinkovi-Savi (Napoli)
36 - Filip Jörgensen (Strasbourg)
37 - Robert Sánchez (Como)
38 - Radek Vitek (Middlesbrough)
39 - Jordan Pickford (Everton)
40 - Daniel Peretz (Southampton)
41 - Ugurcan Çakir (Galatasaray)
42 - James Beadle (Birmingham)
43 - Unai Simón (Athletic Bilbao)
44 - Lorenzo Palmisani (Frosinone Calcio)
45 - Otávio Costa (Cruzeiro)
46 - Carl Rushworth (Coventry City)
47 - Carlos Miguel (Palmeiras)
48 - Lucas Chevalier (PSG)
49 - Federico Ravaglia (Watford)
50 - Guillaume Restes (Toulouse)
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