BNT e Gama decidem o Candangão Sub-17, neste sábado, às 10h, no Estádio Rorizão - (crédito: Renan Pariz / @parizfotos)

A final do Candangão Sub-17 marca o fim da temporada 2026 do futebol candango de maneira oficial. Mesmo com os holofotes virados para o ano de 2027, BNT e Gama entram em campo nesta sábado (21/11) em busca da taça na elite do distrital da categoria. A partida será às 10h, no Estádio Rorizão, em Samambaia.

O BNT chega embalado para a decisão. A equipe liderou o Grupo B e estão invictos no torneio, com nove vitórias e três empates. Nas quartas, goleou o Planaltina AC por 9 x 0 no placar agregado. Já nas semis, passou com emoção diante do Canaã nos pênaltis após empatar os dois jogos em 0 x 0.

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A equipe é a atual campeã do Candangão Sub-17, quando bateu o Capital nos pênaltis na temporada 2026 e busca o segundo troféu consecutivo. O BNT aposta as fichas no atual artilheiro do torneio, o atacante Iago Ulhôa. O centroavante têm 11 gols e também foi o maior marcador na última edição do campeoanto, com 10 bolas na rede quando atuava pelo Luziânia.

Em entrevista ao Correio, Iago mantém as expectativas altas para a final e que a prioridade é sempre ajudar a equipe: "As expectativas são as melhores. Sabemos da dificuldade do jogo e da força o nosso adversário, mas estamos preparados e confiantes para o que vier. Fico muito feliz pelo meu desempenho e poder ajudar a equipe com os gols, mas meu objetivo também é ajudar meu companheiros. O grupo trabalhou muito e nosso objetivo é levar o título.", comentou.

Pelo lado alviverde, o Gama busca o título após ser vice para o Capital em 2023. O Periquito ficou em segundo lugar no Grupo B, perdendo apenas justamente para o BNT, por 2 x 1. Entretanto, o caminho no mata- mata foi árduo. Nas quartas, venceu o Galáticos nos pênaltis após perder o jogo da volta em casa. Nas semifinais também dependeu das penalidades para derrubar o Samambaia, no Bezerrão.

O Gama também possui um nome forte dentro da grande área. O atacante Pablo têm nove gols e ainda briga pela artilharia da competição. O artilheiro gamense comentou ao Correio sobre a derrota sofrida para o BNT na primeira fase e se ainda é possível assumir o topo da artilharia na grande final:

"A derrota para o BNT foi no primeiro jogo do campeonato. De lá para cá, nós mudamos o nosso comportamento e estamos mais maduros para brigar por esse título. A prioridade com certeza é o coletivo. Vou fazer minha função lá na frente e acredito que a artilharia é consequência de um bom trabalho de todo o grupo dentro de campo.", ressaltou o atacante.

Programe-se

BNT x Gama - Final Candangão Sub-17

Data e hora: Sábado (21/11), às 10h



Local: Estádio Rorizão, Samambaia (DF)

Transmissão: FFDF TV (Youtube)

Ingressos: gratuitos mediante doação de 1kg de alimento não perecível

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima