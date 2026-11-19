Pedro Sampaio vai comandar o 1º show do intervalo na Libertadores - (crédito: Bryan Steffy / Getty Images North America/ Getty Images via AFP)

Pela primeira vez na história, a final da Libertadores contará com um show de intervalo. A novidade para a decisão da edição de 2026 entre Palmeiras e Estudiantes de La Plata, no próximo sábado (28/11), foi anunciada nesta quinta-feira (19/11). A atração principal da noite será o DJ e cantor carioca Pedro Sampaio.

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De acordo com a entidade, a decisão pela realização do show passa por uma tentativa de "internacionalizar" a competição. Em 66 anos, esta é a primeira vez em que um espetáculo do gênero tomará forma.

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A ideia é conhecida como marca tradicional dos esportes norte-americanos. O exemplo mais famosos é o aguardado show do intervalo do Super Bowl, como é conhecida a grande decisão da NFL, de futebol americano.

"O show terá sete minutos de duração e acontecerá fora do gramado, respeitando os tempos esportivos e mantendo o futebol como o grande protagonista da noite", informou a Conmebol, via comunicado. Ainda de acordo com a entidade, Pedro Sampaio fará, no Estádio Centenário de Montevidéu, uma apresentação com coreografia que misturará o funk carioca com a "cultura do futebol".

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"Nossa visão para 2030 é nos consolidarmos como líderes em entretenimento esportivo, inovando e oferecendo experiências cada vez mais memoráveis aos nossos torcedores", afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, no comunicado.

*Com informações da AFP