Houve um tempo em que os técnicos brasileiros doutrinavam no Campeonato Português. Otto Glória conquistou quatro títulos nacionais pelo Benfica (1955, 1958, 1968 1969) e um com a prancheta do Sporting (1970). Dorival Knipel, o Yustrich, brilhou no Porto (1956). Carlos Alberto Silva também nos troféus de 1992 e 1993.

O eixo se inverteu. Os lusitanos redescobriram o Brasil e estão prestes a consagrar um treinador patrício campeão da Série A pela quarta vez em oito anos. Depois de Jorge Jesus (2019), Abel Ferreira (2022 e 2023) e Artur Jorge (2024), Leonardo Jardim está a um ponto de consolidar uma hegemonia interrompida apenas por Rogério Ceni (2020), Cuca (2021) e Filipe Luís na temporada passada.

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O título inédito na carreira virou questão de honra para o luso-venezuelano Leonardo Jardim. Pode ser confirmado hoje com um empate no Nubank Park, às 16h30, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ou adiado para o duelo com o Coritiba no Couto Pereira ou a Chapecoense no Maracanã no caso de derrota para a trupe do compatriota Abel Ferreira, o único bicampeão entre os professores d'além mar.

Em crise de ansiedade depois das eliminações contra o Vitória, nas oitavas Copa do Brasil, e o Estudiantes, nas semfifinais da Libertadores, o campeão no Francês pelo Monaco de Kylian Mbappé em 2017. no Grego pelo Olympiacos e em 2013 nos Emirados Árabes Unidos à frente do Al Shabab deseja acabar com a festa em São Paulo.

"Com certeza, a expectativa é grande. Um confronto entre dois times que dominaram o campeonato este ano. Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem, mas no futebol não existem vantagens. No futebol existe a realidade. Cada time tem um estilo de jogo, mas temos que dar a vida. Pode ser o jogo do título e, para isso, precisamos dar a vida, nem que tenhamos que sangrar", disse depois das viradas do Flamengo contra o Athletico e do Cruzeiro diante do Palmeiras.

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O discurso tem uma dose de vaidade. Leonardo Jardim perdeu por 3 x 0 para o amigo Abel Ferreira no Maracanã no primeiro turno. O ego dele rejeita um novo revés.

O de Abel e da torcida alviverde se recusa a ver o adversário festejar um título pela segunda vez no mesmo endereço. Em 1999, o time carioca ganhou a extinta Copa Mercosul no velho Parque Antártica. Preocupado com as finals da Libertadores no próximo dia 28 em Montevidéu contra o Estudiantes; e da Copa do Brasil em 6 de dezembro com o Grêmio, ele admitiu o vice no Brasileirão e faz suspense sobre a escalação. "Este título está entregue (79 pontos a 73), por isso agora vamos fazer o que for melhor para o Palmeiras", afirmou, após a derrota para o Cruzeiro.

Enquanto a torcida alviverde se desmobilizava para o jogo de hoje no Nubank Parque e colocava o pé na estrada rumo a Montevidéu para a final da Libertadores, a do Flamengo fazia AeroFla no Rio para empurrar o elenco rumo à conquista antecipada. Houve frustração. Uma mudança de rota deixou a Nação sem interação.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Flamengo

Horário: 16h30

Estádio: Nubank Parque, em São Paulo

Campeonato Brasileiro: rodada 36

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Transmissão: GETV, Globo e Premiere

Palmeiras

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Benedetti; Khellven (Giay), Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Arthur; Vitor Roque e Flaco López

Técnico: Abel Ferreira

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Vitão), Léo Ortiz e Alex Sandro; Jorginho, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro

Técnico: Leonardo Jardim