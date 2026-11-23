Lescano não fez boa partida em derrota do Vasco para o Bragantino - (crédito: Foto: Divulgação)

O Vasco entra na reta decisiva do Campeonato Brasileiro com a calculadora na mão para tentar alcançar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Após perder para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste domingo (22), fora de casa, a equipe carioca estacionou nos 47 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação. Contudo, faltando apenas duas rodadas para o término da Série A, o sonho continental segue matematicamente possível por meio de uma combinação de resultados dentro e fora das quatro linhas.

Atualmente, a zona de classificação direta e prévia pelo Brasileirão contempla até o sexto colocado, o Bahia, que soma 54 pontos. Entretanto, o G6 pode ganhar novos postos em breve conforme o desfecho das competições paralelas da temporada. Por exemplo, caso o Palmeiras conquiste o título da Libertadores deste ano, o Brasileirão abrirá automaticamente mais uma vaga e transformará a zona classificatória em G7.

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Combinação de resultados mantém esperança viva no Vasco

Além disso, existe ainda a possibilidade real de abertura de um G8 na tabela final da competição nacional. Para que esse cenário se confirme, o Grêmio precisa sofrer o rebaixamento para a Série B, visto que o time gaúcho já possui vaga assegurada por disputar a final da Copa do Brasil. Consequentemente, uma eventual queda tricolor devolveria essa vaga diretamente para a classificação geral do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, a disputa direta pela sétima e oitava colocações apresenta concorrência acirrada nesta reta final. Hoje, o Atlético aparece em sétimo lugar com 51 pontos e um jogo a menos, enquanto Red Bull Bragantino e Santos dividem a faixa dos 50 pontos logo à frente do Cruz-Maltino. Dessa forma, os cariocas precisam vencer seus compromissos restantes para chegar aos 53 pontos e ultrapassar os rivais diretos.

Próximos desafios definem o futuro do clube na tabela

Na penúltima rodada do Brasileiro, o Gigante da Colina encara justamente um confronto direto contra o Atlético no próximo domingo (29), às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Portanto, conquistar os três pontos diante da equipe mineira representa condição obrigatória para manter vivas as chances de classificação para a Libertadores. Paralelamente, a comissão técnica precisará reorganizar o sistema defensivo, já que o zagueiro Robert Renan cumprirá suspensão automática após receber cartão vermelho em Bragança Paulista.

Por fim, o Vasco encerra sua participação no campeonato na 38ª rodada precisando novamente somar pontos e torcer por tropeços de Bragantino, Santos e Atlético. Assim, o clube carioca aposta na força coletiva durante os últimos 180 minutos da temporada para transformar a matemática em realidade.