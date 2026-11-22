O Brasília Basquete voltou a vencer no NBB. Após conseguir vaga às finais da Liga Sul-Americana, na Colômbia, a equipe da capital retornou ao Nilson Nelson e derrotou o Pato Basquete por 86 x 74. O time de Dedé Barbosa chega a quinta vitória na liga e alcança a oitava colocação na tabela.
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Com destaque ao ala argentino Martín Fernández, cestinha da partida com 30 pontos e 78% de aproveitamento nas bolas de três, o Brasília se recupera no NBB após início truculento. O treinador Dedé Barbosa falou ao Correio sobre a divisão de campeonatos neste início de temporada:
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"A gente vem sofrendo os impactos físicos por ter que dispuat dos campeonatos ao mesmo tempo. Demos uma ênfase melhor no Sul Americano e conseguimos avançar de fase. Estávamos devendo um desempenho melhor no NBB, mas conseguimos essa vitória hoje para dar ânimo.", contou o dono da prancheta após a vitória.
O Brasília começou bem o primeiro quarto. O time de Dedé Barbosa teve bom aproveitamento no ataque, nas jogadas comandadas principalmente por Martin Fernandez e Jeantal Cylla. A equipe da capital liderou o placar por grande parte do período, mas perdeu fôlego no final.
Com destaque para o camisa 11 Kamgain, ao efetuar 12 pontos, o Pato teve bom aproveitamento nas bolas de três e conseguiu superioridade ofensiva em relação ao Brasília. No fim, a equipe paranaense foi o visitante indigesto no primeiro quarto e venceu por 26 x 19.
Porém, o Brasília mudou a postura no segundo quarto. O Pato diminuiu o aproveitamento nas investidas no ataque e isso deu liberdade para os donos da casa retomarem a liderança no placar.
Com um período de excelência protagonizado por Martin Fernandez, ao efetuar 18 pontos, o Brasília abriu vantagem na liderança e foi ao intervalo vencendo por 48 x 34.
O Brasília seguiu com o alto ímpeto ofensivo durante toda a segunda etapa. Por outro lado, o Pato não conseguiu demonstrar a mesma eficiência no ataque que demonstrou no primeiro quarto.
Martin Fernandez seguiu sendo o maior pontuador do jogo e chegou aos 25 antes do último período. Faltando dez minutos para o apito final, os extraterrestres venciam por 70 x 56 e chegavam cada vez mais perto da quinta vitória na liga.
Por fim, no último período, o Brasília apenas administrou a grande vantagem conquistada na partida. O Pato chegou a diminuir o prejuízo, mas Martin Fernandez seguiu com alto aproveitamento nas jogadas de ataque, chegou aos 30 pontos no jogo e ajudou os extraterrestres na quinta vitória em nove partidas por 86 x 74.
Agora, o Brasília parte rumo ao Rio de Janeiro para dispuar a semifinal da Liga Sul-Americana de Basquete diante do Mogi, no dia 5 de dezembro. O jogo será no Maracanãzinho, às 16h.
*Estagiário sob supervisão
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