Désiré Doué só teve más notícias no último sábado (21/11). Além de romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, o atacante viu sua casa virar alvo de tentativa de assalto enquanto estava jogando contra o Nice, pela partida do Campeonato Francês. O jornal Le Parisien informou que quatro indivíduos tentaram realizar um roubo na residência do jovem atacante do Paris Saint-Germain.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com as informações, um primeiro indivíduo apareceu na casa do jogador por volta das 21h15 (horário local, 17h15 em Brasília), acompanhado por outras duas pessoas, sob o pretexto de tirar fotografias. Uma hora depois, quatro pessoas entraram na propriedade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Saiba Mais
- Esportes Gol nos acréscimos vira marca do Fluminense no Brasileirão 2026
- Esportes Matemática da Libertadores: Vasco depende de combinação na reta final
- Esportes Athletico se impõe, volta a vencer e rebaixa Remo no Campeonato Brasileiro
- Esportes Alcaraz vence Zverev e conquista título inédito do ATP Finals
- Esportes Câmara troca disputa pelo título da F2 por experiência na reta final da F1
- Esportes NBB: Brasília vence Pato Basquete em casa na volta da equipe ao torneio
No entanto, eles não tiveram sucesso. A namorada de Doué percebeu a presença deles, e sua reação fez com que os quatro indivíduos fugissem pelos fundos da propriedade, sem que nada fosse roubado.
Com relação a jogada da lesão, Doué tentou fazer um giro com a bola, por volta dos 41 minutos da etapa inicial. No entanto, torceu o joelho direito e caiu sentindo muitas dores. Depois do jogo, o PSG confirmou que ele passará por cirurgia e só voltará aos gramados em 2027.