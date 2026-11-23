Désiré Doué só teve más notícias no último sábado (21/11). Além de romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, o atacante viu sua casa virar alvo de tentativa de assalto enquanto estava jogando contra o Nice, pela partida do Campeonato Francês. O jornal Le Parisien informou que quatro indivíduos tentaram realizar um roubo na residência do jovem atacante do Paris Saint-Germain.

De acordo com as informações, um primeiro indivíduo apareceu na casa do jogador por volta das 21h15 (horário local, 17h15 em Brasília), acompanhado por outras duas pessoas, sob o pretexto de tirar fotografias. Uma hora depois, quatro pessoas entraram na propriedade.

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No entanto, eles não tiveram sucesso. A namorada de Doué percebeu a presença deles, e sua reação fez com que os quatro indivíduos fugissem pelos fundos da propriedade, sem que nada fosse roubado.

Com relação a jogada da lesão, Doué tentou fazer um giro com a bola, por volta dos 41 minutos da etapa inicial. No entanto, torceu o joelho direito e caiu sentindo muitas dores. Depois do jogo, o PSG confirmou que ele passará por cirurgia e só voltará aos gramados em 2027.