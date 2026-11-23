O volante Santiago Sosa saiu em defesa do atacante Bruno Duarte após a derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na noite deste domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro. Durante a entrevista depois do apito final, o jogador argentino minimizou a grande oportunidade desperdiçada pelo centroavante ainda na etapa inicial, quando o placar seguia zerado. Além disso, o meio-campista destacou a dedicação constante do companheiro e lembrou os gols decisivos que o camisa 9 já anotou pelo clube carioca na temporada.

"Sempre vamos apoiar o Bruno porque é um jogador que se entrega ao máximo, que deixa tudo, corre, põe muita atitude. Com respeito ao gol que perdeu, não tenho nada a dizer. Ele é um jogador que corre sempre e vou apoiá-lo. Ele nos deu muitos gols e hoje não converteu, mas o apoiamos sempre", afirmou.

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Jogada desperdiçada e análise crítica sobre o desempenho do Vasco

De fato, a jogada ocorreu aos 45 minutos do primeiro tempo, logo após Cuiabano vencer disputa pela ponta esquerda e cruzar na medida para Bruno Duarte dentro da pequena área. Contudo, mesmo livre de marcação e com o goleiro Tiago Volpi já batido, o atacante finalizou por cima e acertou o travessão. Consequentemente, o Cruzmaltino perdeu a chance de ir ao intervalo em vantagem no Estádio Cícero de Souza Marques.

Por outro lado, apesar do respaldo público ao colega de ataque, Sosa reconheceu que a falta de pontaria e a desatenção defensiva definiram o tropeço diante da equipe paulista.

"Penso que estamos fazendo um bom trabalho. A partida de hoje foi muito difícil, é um estádio difícil. Perdemos chances de gol muito claras. São gols que mudam as partidas, os resultados. Estamos desconcentrados na hora de defender, lamentavelmente. E uma vez que falha, não faz o gol, é complicado reverter. A outra equipe defendeu bem", analisou.

Situação na tabela e próximos desafios na reta final do campeonato

Com o resultado negativo fora de casa, o Gigante da Colina permanece na décima colocação da tabela, com 47 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino sobe para o oitavo lugar, agora com 50 pontos. Ainda assim, ambas as equipes acompanham a final da Libertadores com atenção, visto que um eventual título do Palmeiras abre mais uma vaga continental pelo Brasileirão. Paralelamente, o campeonato pode ganhar até um G8 caso o Grêmio sofra o rebaixamento para a Série B e perca a vaga garantida pela final da Copa do Brasil.

Por fim, o Vasco volta a campo no próximo domingo (29), às 19h30, para encarar o Atlético-MG na Arena MRV, pela penúltima rodada da competição. No mesmo dia, às 18h30, o Bragantino visita o Internacional no Estádio Beira-Rio. Portanto, o elenco cruz-maltino terá duas rodadas decisivas para buscar a classificação ao principal torneio do continente.