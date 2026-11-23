Uma das iniciativas da nova gestão foi lançar o Circuito Sabesp de Remo de Praia, em Santos (SP), para impulsionar o desenvolvimento - (crédito: Carol Coelho/CBR)

Imagine assumir a presidência, a direção-geral ou qualquer outra função de comando em uma entidade e encontrar apenas R$ 87 em caixa. Um cenário que seria cômico, não fosse trágico. Essa foi a realidade encontrada pela atual gestão da Confederação Brasileira de Remo (CBR), no fim de abril de 2025. Mas, acredite se quiser, o saldo irrisório era o menor dos problemas.

Além da escassez de recursos, a diretoria encontrou dívidas, compromissos financeiros, passivos trabalhistas e processos judiciais. A estrutura administrativa também carecia de ferramentas básicas de organização: os registros de atletas eram mantidos em planilhas, faltavam processos internos e não havia um sistema estruturado para monitorar as contas e os procedimentos internos.

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Foi diante desse cenário que o presidente, Luiz Felipe da Silva, convidou Ney Wilson para trabalhar ao seu lado na reconstrução da entidade. Ex-diretor de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e com 21 anos de experiência na Confederação Brasileira de Judô (CBJ), ele foi convidado para assumir a recém-criada função de diretor-geral da CBR, com a missão de organizar a estrutura da entidade e planejar o desenvolvimento do remo brasileiro.

O primeiro passo foi colocar a casa em ordem. A nova gestão começou pela reorganização interna, com a implantação de um sistema de gestão, a contratação de uma consultoria financeira e a criação de procedimentos para dar mais controle à rotina da entidade. Comitês e conselhos também voltaram a funcionar. A Comissão de Atletas, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, que já existiam, mas não tinham atuação efetiva, passaram a ter calendário de reuniões e atribuições mais claras.

A prioridade inicial era financeira. Antes de pensar em novos investimentos, a direção precisava entender quais recursos estavam disponíveis, quais projetos haviam sido aprovados e quais compromissos estavam assumidos pela administração anterior. “Com R$ 87 em caixa, a prioridade é financeira. É como a gente pode evoluir na situação que a gente estava”, resume Ney Wilson. O trabalho incluiu um diagnóstico das contas e a revisão dos procedimentos de compras, pagamentos e prestação de contas.

A ampliação da equipe administrativa também foi parte desse processo. Ney reconhece que as contratações podem ser questionadas por quem espera ver mais dinheiro diretamente nos atletas, mas argumenta que uma estrutura preparada é condição para captar e executar recursos sem comprometer a entidade.

“Para botar dinheiro nos atletas, precisa se preparar para receber dinheiro, para poder fazer essas prestações de contas, não comprometer nada. Porque um dos pontos principais é exatamente a prestação de contas. Existem confederações que não podem receber recursos públicos por não terem prestado conta adequadamente. Então hoje eu digo que, nesse ponto, a gente está com uma boa equipe interna, bem capacitada para poder receber recursos, seja de emendas parlamentares, seja de recursos de lei de incentivo, lei de ICMS, recursos do COB, recursos do CPB. As coisas estão crescendo nesse sentido”, afirma.

Recuperar a confiança de quem estava do lado de fora era outro desafio. Ney Wilson conta que a resistência à nova gestão apareceu nas primeiras conversas com atletas. Segundo ele, houve uma reunião em que integrantes da comissão saíram batendo a porta, convencidos de que nada mudaria. “A situação era tão difícil que a primeira reunião, logo que eu entrei para fazer uma reunião com a Comissão de Atletas, teve atletas saindo, batendo porta, dizendo que tudo ia continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada”, recorda. A desconfiança não surgiu do nada: meses depois, a própria Comissão de Atletas manifestou publicamente preocupação com os critérios de convocação para a Seleção Brasileira.

A resposta à desconfiança precisava ultrapassar as salas de reunião. Sem recursos suficientes para sustentar os projetos, a CBR foi ao mercado em busca de parceiros. O principal acordo veio com a Sabesp, que firmou contrato de patrocínio até 2029, o primeiro da entidade desde a Rio-2016. O valor não foi divulgado, mas a parceria deu à entidade um horizonte de planejamento que ultrapassa os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

Os primeiros desdobramentos chegaram às competições. A parceria viabilizou a criação do circuito nacional de remo de praia, modalidade disputada no mar, com etapa inaugural em Santos e outra prevista para dezembro, no Guarujá. Além de servir como caminho para a formação da Seleção Brasileira, o circuito passou a oferecer premiação em dinheiro. O contrato também prevê o patrocínio individual de dois atletas a partir de 2027, escolhidos pela Sabesp.

A ampliação do calendário também abriu espaço para uma iniciativa voltada exclusivamente às mulheres. A Copa Feminina reuniu cerca de 100 atletas em uma disputa de Oito Com Timoneira, embarcação tradicional do remo olímpico. Com representantes das cinco regiões brasileiras e participação argentina, a competição terminou com o título do Rio de Janeiro, representado por nove remadoras do Flamengo, entre elas a olímpica Beatriz Tavares.

A expansão também aparece nos números das delegações internacionais. A participação brasileira em Mundiais passou de seis atletas, em 2025, para 23 em 2026. O crescimento alcançou diferentes categorias: foram 10 representantes na equipe adulta, nove na Sub-23 e quatro na Sub-19. A CBR também passou a antecipar o planejamento das viagens, com períodos de treinamento na Europa e reconhecimento das raias que receberiam competições importantes.

Nas categorias de base, a evolução também aparece no quadro de medalhas. No Pan-Americano Júnior de Cali-2021, o Brasil conquistou uma prata no remo. Quatro anos depois, em Assunção, a delegação brasileira voltou com 10 medalhas — duas de ouro, quatro de prata e quatro de bronze —, em uma campanha que reuniu 18 atletas.

Nos Jogos Sul-americanos Santa Fé, em 2026, o remo brasileiro conquistou 13 medalhas — quatro ouros, três pratas e seis bronzes), somando 8 pódios no remo clássico e 5 pódios no remo de praia. No remo clássico, voltou a ganhar uma dourada após 12 anos, terminando em 3º lugar no quadro de medalhas da modalidade. Na versão de praia, a equipe foi campeã do evento: três ouros e dois bronzes.

João França e Kedson Anthony também conquistaram a prata no Pharoes Trophy, em Oeiras, a primeira do remo de praia do Brasil em uma competição disputada em solo europeu.

No remo de praia, David Souza terminou em quinto lugar no Mundial de Antalya, em 2025, e em nono na edição de Qingdao, em 2026. Na mesma competição chinesa, Joice Emily e Valdeni Junior conquistaram a prata na categoria Double Inclusão, resultado apontado pela CBR como a primeira medalha brasileira em Mundiais da modalidade. A conquista aproximou ainda mais as frentes olímpica e paralímpica dentro da confederação.

A tentativa de ampliar o alcance da modalidade também passa pelo pararemo. A CBR teve aprovado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, um projeto com apoio do Itaú para desenvolver a prática na Bahia e no Pará. A iniciativa se soma à proposta de descentralizar a formação de atletas e levar o remo a regiões ainda pouco contempladas pela estrutura tradicional da modalidade.

A descentralização também está nos planos de infraestrutura. A CBR busca viabilizar um centro de treinamento no Nordeste, com recursos de emenda parlamentar. A proposta é ampliar os polos de desenvolvimento e oferecer condições para que atletas de outras regiões tenham acesso à preparação de alto rendimento.

A ampliação das delegações veio acompanhada de mudanças na preparação. A CBR passou a investir em treinamentos de campo e no trabalho de equipes multidisciplinares, com a intenção de oferecer melhores condições aos atletas e antecipar o planejamento das competições internacionais. Ney cita o caso de Beatriz Tavares, que passou a contar com acompanhamento de profissionais de diferentes áreas. A remadora terminou duas edições de Mundiais na 12ª colocação, resultado que, segundo o dirigente, indica potencial, mas ainda não garante a classificação olímpica direta.

Apesar dos avanços, Ney Wilson reconhece que a entidade ainda está longe de alcançar a independência financeira. A parceria com a Sabesp ampliou a capacidade de planejamento, mas não resolve todas as necessidades da confederação. Dívidas e passivos que não eram conhecidos no momento da transição continuam aparecendo e consumindo recursos. “A gente evoluiu muito. Dizer que é o suficiente, não está longe de ser suficiente. Mas, com certeza, hoje, a gente tem uma saúde financeira bem mais robusta”, afirma. A estrutura ainda depende da captação de recursos e da construção de novas parcerias para manter projetos e ampliar investimentos.

Além das limitações financeiras, o diretor-geral aponta um desafio que considera estrutural: superar a fragmentação dentro da própria modalidade. Para ele, clubes, federações e diferentes grupos precisam trabalhar em torno de um projeto comum, em vez de manter iniciativas isoladas. “Eu não vejo muito ainda esse engajamento, as coisas são meio que independentes, cada um faz de um jeito e cada um acha que o seu jeito é o melhor. E a gente está tentando engajar todo mundo dentro de um projeto único, um projeto que é de todo mundo, que é do remo”, avalia.

A mudança, na visão de Ney, passa também por romper com uma tradição que nem sempre acompanha as transformações do esporte internacional. “A tradição é bem bacana, mas romper esse tradicionalismo é um pouco mais difícil. Gradativamente, a gente vem mostrando para a comunidade a necessidade dessas mudanças, desse caminho, que eu acho que é irreversível. O remo de praia é um retrato disso. Ou o remo se moderniza em termos internacionais, ou vai perder espaço para outras modalidades”, conclui.