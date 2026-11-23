As Associações Membro da FIFA reuniram-se virtualmente em um Congresso Extraordinário e nomearam os Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica como sedes da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2031™. Na mesma ocasião, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales foram confirmadas como sedes da edição de 2035 da principal competição feminina da FIFA.

As coanfitriãs de ambas as edições foram definidas por aclamação após processos de licitação rigorosos iniciados pelo Conselho da FIFA em março de 2025. A decisão ocorreu quase exatamente 35 anos após a partida de abertura da história da Copa do Mundo Feminina da FIFA. A edição inaugural do campeonato ocorreu em 1991, disputada na época por 12 equipes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Formato inédito e sedes confirmadas

O torneio de 2031 apresentará uma configuração inédita ao ser a primeira edição a contar com 48 equipes participantes, distribuída por quatro Associações Membro. Quatro anos depois, o evento de 2035 terá como anfitriãs quatro nações britânicas: Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. No ano que vem, a Copa será disputada no Brasil.

Pronunciamentos da presidência da FIFA

Ao falar antes da designação das respectivas sedes, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou que “nosso objetivo, claro, é tornar o futebol feminino verdadeiramente global e construir o futuro junto com todas as Associações Membro e com todas as partes interessadas. Hoje, decidimos aqui quem sediará a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2031 e 2035. Este é um momento de orgulho para vocês, este é um momento de orgulho para nós, para todos nós.”

O dirigente reforçou os objetivos para o desenvolvimento da categoria e acrescentou que “Mas 2031 e 2035 devem ir muito além do campo. Mais jogadoras, mais meninas inspiradas, mais treinadoras, mais árbitras, mais dirigentes, mais líderes. Nossas prioridades para o futebol feminino são muito, muito simples: temos que expandir o esporte globalmente, temos que eliminar as lacunas que ainda existem e temos que construir o futuro juntos.”

Em suas considerações finais, o presidente da FIFA destacou que “O futebol pertence a todos, em todos os lugares do mundo, e precisamos criar oportunidades, precisamos gerar desenvolvimento, precisamos criar infraestrutura. Precisamos também de recursos para que isso aconteça. E juntos, teremos um impacto real.”

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.