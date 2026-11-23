As Associações Membro da FIFA reuniram-se virtualmente em um Congresso Extraordinário e nomearam os Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica como sedes da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2031™. Na mesma ocasião, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales foram confirmadas como sedes da edição de 2035 da principal competição feminina da FIFA.
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As coanfitriãs de ambas as edições foram definidas por aclamação após processos de licitação rigorosos iniciados pelo Conselho da FIFA em março de 2025. A decisão ocorreu quase exatamente 35 anos após a partida de abertura da história da Copa do Mundo Feminina da FIFA. A edição inaugural do campeonato ocorreu em 1991, disputada na época por 12 equipes.
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Formato inédito e sedes confirmadas
O torneio de 2031 apresentará uma configuração inédita ao ser a primeira edição a contar com 48 equipes participantes, distribuída por quatro Associações Membro. Quatro anos depois, o evento de 2035 terá como anfitriãs quatro nações britânicas: Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. No ano que vem, a Copa será disputada no Brasil.
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Pronunciamentos da presidência da FIFA
Ao falar antes da designação das respectivas sedes, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou que “nosso objetivo, claro, é tornar o futebol feminino verdadeiramente global e construir o futuro junto com todas as Associações Membro e com todas as partes interessadas. Hoje, decidimos aqui quem sediará a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2031 e 2035. Este é um momento de orgulho para vocês, este é um momento de orgulho para nós, para todos nós.”
O dirigente reforçou os objetivos para o desenvolvimento da categoria e acrescentou que “Mas 2031 e 2035 devem ir muito além do campo. Mais jogadoras, mais meninas inspiradas, mais treinadoras, mais árbitras, mais dirigentes, mais líderes. Nossas prioridades para o futebol feminino são muito, muito simples: temos que expandir o esporte globalmente, temos que eliminar as lacunas que ainda existem e temos que construir o futuro juntos.”
Em suas considerações finais, o presidente da FIFA destacou que “O futebol pertence a todos, em todos os lugares do mundo, e precisamos criar oportunidades, precisamos gerar desenvolvimento, precisamos criar infraestrutura. Precisamos também de recursos para que isso aconteça. E juntos, teremos um impacto real.”
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.