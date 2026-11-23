Rayssa Leal comemora o título no Japão: disputa acirradíssima até a última apresentação - (crédito: Divulgação/CBSK)

Rayssa Leal é campeã da Copa do Mundo de Utsunomiya 2026! Em uma final de alto nível no Japão, a brasileira colocou o Skateboarding brasileiro no topo do pódio na madrugada dessa segunda-feira. O evento fecha a temporada do Street na corrida olímpica para Los Angeles 2028.

“Queria deixar meus agradecimentos. Muito obrigada a todo mundo que torceu, apoiou e incentivou. A gente está de volta ao pódio, estamos de volta ao topo. E é muito bom ver todo mundo apoiando. Tem mais campeonatos por aí, mas agora é comemorar esse”, destacou Rayssa Leal.

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No masculino, Sebastian Simonetto representou o Brasil em sua primeira final em um evento do circuito mundial. O skatista encerrou as disputas na sétima posição.

Nas finais, cada skatista pôde realizar três voltas e três manobras, valendo como pontuação final a somatória da melhor volta e da melhor manobra.

Depois de abrir a final com um 84.29 na primeira volta, Rayssa Leal elevou ainda mais o nível na segunda apresentação com uma linha que recebeu nota 89.11. Nas manobras soltas, a brasileira um 86.92 na segunda tentativa, totalizando 176.03 pontos.

Em uma disputa acirrada, a australiana Chloe Covell ficou com o segundo lugar do pódio (175.13 - 86.77 V1 e 88.36 M2) e a japonesa Coco Yoshizawa foi a terceira (175.11 - 85.22 V2 e 89.89 M2).

Masculino

Em seu segundo evento na corrida olímpica, Sebastian Simonetto teve no Japão sua primeira experiência em uma final. Na estreia, no Mundial de Assunção (PAR), ele avançou até as quartas.

A sétima colocação na Copa do Mundo veio com total de 136.71 pontos. O brasileiro somou 83.10 na primeira manobra e 53.61 na terceira volta.

O pódio masculino teve o sul-coreano Juni Kang em primeiro lugar (182.29 - 90.00 V1 e 92.29 M1), o japonês Yuto Horigome em segundo (178.25 - 86.88 V2 e 91.37 M2) e o norte-americano Jagger Eaton em terceiro (178.18 - 87.03 V2 e 91.15 M3).



*Com informações da CBSK