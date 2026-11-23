A capoeira brasileira chega a um novo patamar de profissionalização. A modalidade, que durante décadas conviveu com limitações estruturais e pouco investimento, agora conta com uma comissão técnica nos moldes das principais seleções esportivas do país. A Confederação de Capoeira do Brasil (CCB) montou uma equipe multidisciplinar com 12 profissionais para acompanhar os atletas que representarão o Brasil no Campeonato Pan-Americano, entre os dias 11 e 13 de dezembro, em Lima, no Peru.



A estrutura chama a atenção pela diversidade de especialidades. Além de diretor técnico, coordenador técnico, treinador e auxiliar técnico, a Seleção Brasileira dispõe de preparação física, análise de desempenho, coordenação de arbitragem, fisioterapia, medicina esportiva, psicologia esportiva, nutrição e supervisão da delegação. São áreas tradicionalmente presentes em modalidades de alto rendimento, como futebol, vôlei e basquete, nas quais o desempenho dos atletas depende de um trabalho integrado dentro e fora das competições.



O cenário representa uma mudança importante para a capoeira. Até poucos anos, seria difícil imaginar uma seleção da modalidade chegando a uma competição internacional com tamanho suporte profissional. Hoje, o acompanhamento vai além dos treinamentos técnicos e físicos, incluindo prevenção de lesões, recuperação muscular, alimentação, avaliação de desempenho e preparação psicológica.



Parte dessa transformação está ligada ao trabalho de Saverio Scarpati, presidente da CCB. Desde 2022, quando criou o Volta ao Mundo Bambas (VMB), circuito que ajudou a ampliar a visibilidade da capoeira competitiva no mundo, o dirigente trabalha para aproximar a modalidade dos padrões de organização e reconhecimento encontrados nos esportes de elite.



"Durante muito tempo, a capoeira teve atletas de altíssimo nível, mas não contava com uma estrutura compatível com o talento desses profissionais. Estamos mudando essa realidade. Hoje, oferecemos condições de preparação semelhantes às encontradas nas grandes modalidades esportivas. Nosso objetivo é mostrar que a capoeira merece o mesmo respeito, investimento e reconhecimento que qualquer outro esporte de alto rendimento", afirma Scarpati.



A preparação psicológica também ganhou espaço nesse processo. A psicóloga Kelly Christine Felipe integra a comissão responsável por acompanhar os atletas, trabalhando aspectos como concentração, controle emocional e preparação mental, fatores que podem influenciar diretamente o rendimento durante as disputas.



"Uma competição internacional exige muito mais do que preparo físico e domínio técnico. O atleta precisa saber administrar a pressão, manter a concentração e lidar com situações adversas. Acompanhamento psicológico contribui para que ele chegue mais seguro e emocionalmente preparado, conseguindo desenvolver todo o seu potencial nos momentos decisivos", explica Kelly.



A participação brasileira no Pan-Americano de Lima será, portanto, mais do que uma oportunidade de conquistar medalhas. A competição também permitirá apresentar ao cenário internacional uma capoeira que preserva suas raízes culturais, mas avança na organização esportiva.



O avanço na estrutura esportiva também acompanha outra ambição da CCB: levar a capoeira aos Jogos Olímpicos. A entidade já iniciou articulações internacionais para buscar o reconhecimento da modalidade no movimento olímpico, processo que conta com a participação do consultor esportivo Patric Tebaldi, ex-presidente da Federação Mundial de Dança Esportiva (WDSF).



Embora a inclusão no programa olímpico dependa de uma série de exigências e etapas institucionais, a possibilidade de participação em Brisbane 2032 já está no horizonte das discussões. A profissionalização da comissão técnica representa mais um passo nessa caminhada, ao demonstrar que a capoeira brasileira também está se preparando para atender aos padrões exigidos pelo esporte de alto rendimento.

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