O Palmeiras conquistou o tetracampeonato da Libertadores neste sábado, 28/11, no Estádio Centenário, em Montevidéu ao vencer o Estudiantes por 1 a 0, gol de Sosa. Foi uma conquista dura, com o time não terminando em primeiro lugar na fase de grupos e precisando buscar classificações fora de casa contra Cerro Porteño e LDU. Diante desta última, a vaga veio nos pênaltis. Também foi nas penalidades, na semifinal contra o Fluminense, que o Verdão garantiu sua classificação, depois de vencer no Maracanã e perder em casa. Assim, chegou à sua oitava final na competição.

E justamente contra um rival que, em 1968, o havia vencido na decisão, também em Montevidéu. Mas, desta vez, veio a revanche. E o Palmeiras celebra seu segundo título consecutivo no mítico estádio uruguaio (em 2021, havia vencido o Flamengo).

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Primeira fase – Palmeiras em 2º no Grupo F

08/4 – Júnior 1 x 1 Palmeiras

16/4 – Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal

29/4 – Cerro Porteño 1 x 1 Palmeiras

05/5 – Sporting Cristal/PER 0 x 2 Palmeiras

20/5 – Palmeiras 0 x 1 Cerro Porteño

28/5 – Palmeiras 4 x 1 Júnior/COL

A primeira fase não foi fácil para o Palmeiras, que tropeçou em casa ao perder por 1 a 0 para o Cerro Porteño, no Nubank Parque, e terminou em segundo lugar no Grupo F, com 11 pontos, dois a menos que o Cerro, que fechou a fase com 13. Nessa etapa, Arias foi o artilheiro da equipe, com três gols. Sosa e Flaco marcaram dois cada; Murilo, Andreas e Allan (que acabaria negociado com o Manchester City) fizeram um gol cada.

Oitavas: eliminando o Cerro

12/8 – Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño

19/8 – Cerro Porteño 0 x 1 Palmeiras

O Cerro Porteño, líder do Grupo F, terminou à frente do Palmeiras e entrou no mata-mata com a vantagem de disputar a segunda partida em casa. No jogo de ida, em São Paulo, empatou em 1 a 1. Flaco fez o gol palmeirense aos 37 minutos do segundo tempo. Mas os paraguaios chegaram ao empate com um gol contra do goleiro Carlos Miguel.

Na volta, Gustavo Gómez, de cabeça, marcou ainda no primeiro tempo o gol que garantiu a classificação às quartas de final, em uma duríssima vitória por 1 a 0.

Quartas: bateu a LDU, mas nos pênaltis

09/9 – Palmeiras 1 x 0 LDU/EQU

16/9 – LDU 3 x 2 Palmeiras (nos pênaltis, Palmeiras 4 a 3)

Nas quartas de final, mais um desafio complicado para o Palmeiras. Afinal, o time precisou novamente disputar a segunda partida fora de casa. No primeiro jogo, em casa, venceu por 1 a 0, com gol de Giay ainda no primeiro tempo. Na volta, quase foi eliminado, depois de ver a vaga escapar de suas mãos. O Palmeiras chegou a vencer por 2 a 1 até os acréscimos. Marlon Freitas abriu o placar, e Segovia empatou ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos da etapa final, Vitor Roque fez 2 a 1. Mas o time sofreu dois gols de Estrada nos acréscimos. Felizmente para o Verdão, a classificação veio com a vitória por 4 a 3 nos pênaltis. Evangelista perde sua cobrança para o Verdão. Mas Carlos Muguel defendeu duas dos equatorianos e saiu como o herói da classificação.

Semifinal: Tchau, Fluminense

14/10 – Fluminense 1 x 2 Palmeiras

21/10 – Palmeiras 0 x Fluminense 1 (nos pênaltis, Palmeiras 5 a 3)

A semifinal foi brasileira, entre Palmeiras e Fluminense. No Maracanã, o Verdão venceu por 2 a 1, com Flaco López e Marlon Freitas marcando os gols palmeirenses. Mas, nos acréscimos, Wesley Natã descontou. Na volta, o Fluminense se superou nos 90 minutos e venceu por 1 a 0, com gol de Hércules aos 37 minutos. O resultado levou a decisão para os pênaltis. Porém, mais uma vez, o Palmeiras levou a melhor nas cobranças: 5 a 3. Carlos Miguel defendeu a cobrança de Nonato. Assim, garantiu um lugar na final.

PALMEIRAS TETRA

28/11 – Palmeiras 1×0 Estudiantes

O quarto título do Verdão veio neste 28/11, em Montevidéu, com a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes. Foi um jogo truncado, mas com o Palmeiras melhor durante a maior parte do tempo e chegando ao gol aos seis minutos do segundo tempo. O lateral-esquerdo Arthur cruzou, Arias desviou de cabeça, de costas para o gol, e Sosa, sozinho, completou para as redes.

Sosa foi a surpresa na escalação de Abel, já que, pelas projeções, o titular seria Vitor Roque. Entrou, fez o gol e ganhou o troféu de melhor jogador da partida (MVP). Palmeiras campeão!



