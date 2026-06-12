De virada, Coreia do Sul vence a República Tcheca na estreia

Em jogo morno no primeiro tempo e elétrico na etapa final, a Coreia do Sul venceu a República Tcheca, por 2 x 1. O jogo desta quinta-feira (11/6), no estádio em Guadalajara, fechou a primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo e fez justiça ao que se viu em campo. Afinal, os sul-coreanos foram melhores boa parte do tempo. Os gols saíram na etapa final. Os tchecos saíram na frente com o zagueiro Krejí. Porém, Hwang In-beom empatou. Aos 34 minutos, Oh Hyeon-gyu, em jogada de Hwang In-beom, fez o gol da vitória de virada.

No outro duelo do Grupo A, o México venceu a África do Sul por 2 x 0, no jogo que marcou a abertura oficial da Copa. Assim, o grupo é liderado pelo México e sul-coraanos , com três pontos. A África do Sul e tchecos estão com zero. A segunda rodada do grupo será disputada no dia 18. A Coreia do Sul enfrentará o México, também em Guadalajara, enquanto a República Tcheca jogará contra a África do Sul em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium.

A Coreia começou melhor, dominando amplamente nos primeiros 15 minutos. A República Tcheca mal ultrapassava o meio-campo. Trabalhando muito com Lee Kang-in, do PSG, pela direita e também por meio de bolas paradas, teve uma ótima chance com o próprio Lee, que chutou de fora da área para uma grande defesa de Kovár. Apenas depois dos 20 minutos os tchecos começaram a aparecer mais, quase sempre com os avanços de Coufal pela direita, mas abusando dos cruzamentos que não deram resultado.

Após os 30 minutos, o craque Son, que estava sumido, começou a aparecer, com finalizações perigosas e também em uma boa jogada pela esquerda, que resultou em um cruzamento rasteiro. No entanto, o ex-jogador do Tottenham não encontrou ninguém a tempo para concluir. Assim, o placar permaneceu em branco no primeiro tempo.

No segundo tempo, o panorama foi semelhante. A Coreia do Sul voltou pressionando nos primeiros minutos e quase marcou após uma longa troca de passes. A jogada terminou com Lee Jae-sung encontrando Son pela esquerda, e o craque chutou para mais uma grande defesa de Kovár. Contudo, aos 14 minutos, os tchecos, que até então pouco haviam produzido, abriram o placar. Coufal cobrou um lateral pela direita para a pequena área, e o zagueiro Krejci apareceu de surpresa no meio da defesa para cabecear sem chances para o goleiro Kim Seung-gyu.

O técnico tcheco promoveu três mudanças, deixando a equipe mais defensiva. Mas a alteração tripla não deu resultado. Aos 22 minutos, Hwang In-beom recebeu a bola na área e, com um corte sensacional, deixou um defensor no chão e o goleiro sem reação. Em seguida, deu um toque por cobertura. A bola morreu chorando no gol, para o desespero de Krejci, que não conseguiu evitar o gol de empate dos asiáticos.

O jogo ficou aberto, com os tchecos buscando o ataque. Eles chegaram a balançar as redes com Soucek, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 34 minutos, a Coreia do Sul virou a partida. Hwang In-beom recebeu pela direita e cruzou na medida para Oh Hyeon-gyu, que havia entrado pouco antes no lugar de Son. O atacante se antecipou à marcação e, de carrinho, empurrou a bola para o fundo das redes. Atrás do placar, os tchecos quase empataram em uma nova cobrança de lateral de Coufal. Desta vez, a bola chegou até Hlozek, que finalizou com força, mas o goleiro Kim Seung-gyu fez a defesa da partida e garantiu a vantagem sul-coreana.

Na reta final, os tchecos foram para cima, levando alguns contra-ataques e lamentaram a grande chance que tiveram nos acréscimos. Soucek recebeu na área e chutou, obrigando Kim Seung-gyu a fazer uma ótima defesa.

COREIA DO SUL 2×1 REPÚBLICA TCHECA

Copa do Mundo 1ª rodada Grupo A

Data: 11/6/2026

Local: Estádio Akron, Guadalajara (MEX)

Gols: Krejcí,14’/2ºT (0-1); Hwang In-beom, 22’/2ºT (1-1);Hyeon-Gyu, 34’/2ºT (2-1)

COREIA DO SUL: Kim Seung-gyu; Lee Hwang-beom, Kim Min-jae e Lee Gi-Hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom (Kim Jin-kyu, 39’/2ºT), Lee Je-Sung (Hee-Chan, 17’/2ºT), Paik Seung-ho (Park Jin-seob, 39’/2ºT), Lee Kang-in e Lee Tae-seok (Ji-sung, 24’/2ºT); Son Heung-min (Hyeon-gyu, 24’/2ºT). Técnico: Myung Bo Hong

REPÚBLICA TCHECA: Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Coufal, Soucek, Sojka (Chytil, 40’/2ºT) , Provod (Sadilek, 20’/2ºT) , Pavel Sulc (Hlozek,20’/2ºT) e Zelený; Patrik Schick (Chrory, 20’/2ºT). Técnico: Miroslav Koubek.

Árbitro: Amin Mohamed (EGI)

Assistentes: Mahmoud Abouelregal (EGI) e Ahmed Hossam Taha (EGI)

VAR: Joe Dickerson (EUA)

Cartões amarelos: Lee Gi-Hyuk (COR)

Cartões vermelhos: Não teve

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.