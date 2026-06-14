França treina completa antes da estreia na Copa nesta terça

Didier Deschamps teve os 26 jogadores franceses à disposição em campo pela primeira vez - (crédito: Foto: Reprodução / FFF)

A França treinou com todos os 26 jogadores neste domingo (14), em Boston, Estados Unidos, antes da viagem para Nova York. Assim, Didier Deschamps ganhou sinais positivos a dois dias da estreia na Copa do Mundo. Os Bleus enfrentam Senegal na terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio de New York/New Jersey, pela primeira rodada do Grupo I. Além disso, a atividade reforçou a expectativa de que Mike Maignan e William Saliba estejam disponíveis para começar a competição.

Segundo o Le Parisien, a seleção francesa realizou o último treino em Massachusetts com o elenco completo. Portanto, Deschamps pôde trabalhar sem novas ausências antes do deslocamento para Nova York. O jornal destacou, sobretudo, a evolução de Maignan e Saliba, dois nomes que exigiam atenção na reta final da preparação.

Maignan havia feito atividades reduzidas nos últimos dias. Ainda assim, o goleiro avançou no planejamento da comissão técnica. Saliba, por sua vez, vinha de dores nas costas. No entanto, o zagueiro treinou com o grupo e aumentou a confiança sobre sua presença na estreia.

O LÉquipe também informou que os 26 atletas participaram da sessão deste domingo no campo da Universidade Bentley. Depois do aquecimento, a França trabalhou bolas paradas. Dessa forma, Deschamps aproveitou a atividade para ajustar detalhes de defesa e ataque antes do primeiro jogo no Mundial.

A presença de Saliba, além disso, fortalece a tendência de manutenção da base defensiva. O zagueiro deve formar dupla com Dayot Upamecano. Enquanto isso, Theo Hernandez e Jules Koundé aparecem como favoritos nas laterais. Portanto, a França chega à véspera da estreia com uma estrutura mais clara.

França deve ter Doué no ataque

No setor ofensivo, a imprensa francesa indica Désiré Doué em vantagem para começar pelo lado esquerdo. Assim, o jovem atacante pode atuar ao lado de Michael Olise, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé. Ainda assim, Deschamps só deve confirmar a escalação oficialmente perto da partida.

Depois do treino, a delegação francesa seguiu a programação de viagem para New York/New Jersey. Nesta segunda-feira (15), os Bleus cumprem a agenda oficial de véspera. Deschamps e um jogador concedem entrevista coletiva. Em seguida, a equipe faz o reconhecimento final do palco da estreia.

A França chega ao Mundial como uma das candidatas ao título. Além disso, inicia a última Copa de Deschamps no comando da seleção. Por isso, a estreia contra Senegal tem peso competitivo e simbólico. A chave também conta com Iraque e Noruega.

Depois de enfrentar Senegal, a França encara o Iraque no dia 22, às 18h (de Brasília), em Filadélfia. Por fim, os Bleus fecham a fase de grupos contra a Noruega, no dia 26, às 16h, em Boston.