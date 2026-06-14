Scaloni testa duas formações para a estreia da Argentina na Copa

Atuais campeões possuem dúvidas na defesa para a estreia - (crédito: Foto: Reprodução/AFA)

A Argentina realiza os últimos ajustes para a sua estreia na Copa do Mundo, contra a Argélia, na próxima terça-feira (16). Com isso, o técnico Lionel Scaloni aproveita os treinos para sanar as dúvidas que possui para definir a equipe que inicia a partida.

De acordo com a TyC Sports, o treinador testou duas formações nos treinamentos deste domingo (14). A dúvida de Scaloni está no sistema defensivo, no qual variou em esquemas com quatro e cinco jogadores, além da possibilidade de trocar algumas peças.

Inicialmente, Scaloni optou por uma escalação que tinha Montiel, Romero, Otamendi e Lisandro Martínez. Em determinado momento, o treinador tirou o defensor do Tottenham e optou pela entrada de Facundo Medina na lateral-esquerda, trazendo Martínez para a defesa. Outro jogador que pode aparecer na equipe é Nahuel Molina, que se recupera de lesão e ainda não está descartado.

Em outro momento, o técnico passou a utilizar a linha com cinco jogadores, com a presença de Giuliano Simeone, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Nico González. Com isso, os alas do Atlético de Madrid subiriam para o meio nos momentos ofensivos, com a linha defensiva ficando mais fixa atrás. Além disso, a possibilidade de variação interfere no meio, já que Thiago Almada pode iniciar o jogo no lugar de Simeone, na primeira formação.

O grande problema de Scaloni no setor defensivo é a ausência de Tagliafico. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular no amistoso contra Honduras e desfalca a Argentina neste início de Mundial.