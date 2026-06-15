Jogadores de Alemanha e Curaçao rezam juntos após 7 a 1: ‘Somos irmãos’

O fantasma do 7 x 1, e o perigo de Holanda e Japão para o Brasil - Blog Drible de Corpo -

*João Vítor Marques - enviado aos EUA pelo No Ataque

Houston – O zagueiro Jonathan Tah e o volante Felix Nmecha, da Alemanha, se uniram a jogadores de Curaçao em uma roda de oração no gramado ao fim da partida da Copa do Mundo neste domingo (14/6). A cena viralizou, e o meio-campista alemão explicou a situação.

“Somos adversários no jogo e, depois do jogo, somos todos cristãos e irmãos. Então, simplesmente fizemos uma pequena oração juntos porque estamos muito gratos”, explicou Nmecha, autor do primeiro gol da goleada da Alemanha por 7 a 1 no NRG Stadium.

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“Do ponto de vista do resultado, claro que é ótimo para nós, mas, acima de tudo, todos acreditamos que Jesus é glorificado através do jogo. É por isso que nos reunimos e oramos”, continuou o meio-campista, na zona mista após a partida em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E.

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Nmecha foi o responsável por iniciar a vitória alemã com um bonito gol logo aos cinco minutos de jogo. “Obviamente, estou incrivelmente feliz. Só agora estou me dando conta do que aconteceu. Estou simplesmente radiante, este é um momento muito especial para mim, para minha família e para nós como equipe”, finalizou.

Alemanha e Curaçao na Copa do Mundo

Com o resultado, os alemães estão na liderança do Grupo E da Copa do Mundo, com três pontos. Curaçao, por sua vez, amarga a lanterna, ainda sem pontuar. Equador e Costa do Marfim completam a chave.

As seleções voltam a campo no próximo sábado (20/6). Às 17h (de Brasília), Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam em Toronto. Mais tarde, é a vez de Equador e Curaçao, às 21h (de Brasília), em Kansas City.