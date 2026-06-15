Tunísia demite treinador após goleada sofrida na estreia da Copa

Em outras três oportunidades, técnicos foram desligados durante a realização do torneio. Metade das demissões vieram da Tunísia. - (crédito: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

A seleção da Tunísia demitiu o técnico Sabri Lamouchi após a goleada sofrida por 5 x 1, diante da Suécia, na estreia da Copa do Mundo de 2026. Com a derrota, foi realizada uma reunião logo ao final da partida, em Monterrey, no México, e desencadeou o fim do ciclo do treinador de ascendência franco-tunisiana no time. O substituto ao cargo deverá ser o auxiliar-técnico e ex-atacante Wahbi Khazri pelo restante do torneio. Lamouchi havia disputado cinco partidas no comando da equipe. O desempenho era de três derrotas, um empate e uma vitória.

Apesar de surpreendente, a demissão de treinadores durante a Copa do Mundo já ocorreu em outras três ocasiões. Todas elas aconteceram na edição de 1998, disputada na França. Naquele torneio, o brasileiro Carlos Alberto Parreira foi dispensado pela Arábia Saudita após as duas primeiras partidas. Na mesma competição, a Coreia do Sul também trocou de comando, encerrando a passagem de Cha Bum-kun ainda na segunda rodada. Situação semelhante viveu a própria Tunísia, dando adeus a Henryk Kasperczak após disputar duas partidas no mundial.

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Sabri Lamouchi tinha no currículo a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, na qual comandou a Costa do Marfim, e foi eliminado na fase de grupos. Além disso, o treinador comandou as equipes do Rennes, Nottingham Forest, Cardiff City e Al-Riyadh.

Após a goleada, a Tunísia busca se reerguer agora no comando do ex-atacante Wahbi Khazri, e enfrenta o Japão, no próximo domingo (21/6), à 1h da manhã (horário de Brasília). Na última rodada, a atual lanterna do grupo F duela com a Holanda, na próxima quinta-feira (25/6), às 20h.



*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

