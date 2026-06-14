Em final espetacular, Zucca Baby conquista GP Brasil na Gávea

Em um final de tirar o fôlego, o potro Zucca Baby superou Oderich e venceu a 94ª edição do Grande Prêmio Brasil. A disputa, considerada a maior do turfe nacional, foi decidida com uma pequena vantagem entre os dois melhores animais em atividade no país.
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A carreira ocorreu no Hipódromo da Gávea neste domingo (14/6). Disputada em 2.400 metros na grama pesada, a prova teve uma bolsa de R$ 673,2 mil, com R$ 361.818,22 destinados ao primeiro colocado.
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Desde o início, Outubro Chove assumiu a ponta e abriu grande vantagem sobre o pelotão, chegando a 15 corpos de distância. Oderich se posicionou em segundo, enquanto Zucca Baby corria em sexto, aguardando o momento certo para avançar.
Na reta final, Oderich partiu para cima do ponteiro Outubro Chove. Pelo meio da raia, Zucca Baby apareceu com forte ação. Embora Oderich tivesse vantagem, o poderio de Zucca Baby prevaleceu nos metros decisivos, garantindo a vitória e emocionando o público.
Outubro Chove finalizou em terceiro, seguido por Zero Zero Sete e Summer do Iguassu, que completaram o placar.
Haras Doce Vale e o jockey
A vitória representa o terceiro título do Haras Doce Vale no GP Brasil, criado por Alfredo Grumser. As conquistas anteriores foram com My Chèrie Amour (2016) e Pimper’s Paradise (2020). A criação do haras é um legado continuado por seu neto. Neste domingo, um filho de My Chèrie Amour estreou vitoriosamente na Gávea: Animal Farm venceu o nono páreo.
O jóquei Wesley da Silva Cardoso teve uma direção majestosa, conquistando sua segunda vitória na prova. A performance foi marcada por seu estilo característico: no disco, com a cabeça para a esquerda e puxando a rédea para a direita.
Um recorde para Venâncio Nahid
O treinador Venâncio Nahid se consagrou como o maior ganhador da história do GP Brasil. Esta foi sua sétima vitória, um feito que dimensiona a longevidade e a qualidade de seu trabalho.
A série de triunfos do treinador na prova inclui:
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Flying Finn (1990)
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Velodrome (2005)
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Jeune-Turc (2009)
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Barolo (2015)
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My Cherie Amour (2016)
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Pimper’s Paradise (2020)
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Zucca Baby (2026)
O intervalo de 36 anos entre a primeira e a última vitória destaca sua carreira. Após a corrida, Nahid foi aclamado pelo público e recebeu o reconhecimento de Luiz Esteves, treinador de Oderich.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.