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Família de Messi desmente boato sobre morte do pai do craque
Jorge Messi enfrenta problemas de saúde, mas está vivo. Detalhes do quadro não foram revelados
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Jorge Messi enfrenta problemas de saúde, mas está vivo. Detalhes do quadro não foram revelados
Lionel Messi e família informaram que o pai do capitão e camisa 10 da Argentina passa por problemas de saúde e está internado, sob cuidado médico. A nota foi emitida para desmentir boatos de que Jorge Horacio Messi teria morrido.
A mentira circulou nas redes sociais. No comunicado, Messi criticou os responsáveis por "falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos".
Ainda de acordo com a nota, Jorge "está sob cuidado médico, se recuperando, e evolui favoravelmente dentro do quadro apresentado". Outros detalhes, no entanto, não foram divulgados. A família pediu por privacidade.
Segundo a imprensa argentina, o pai de Messi está internado em Buenos Aires, capital do país. Também foi noticiado que os parentes se dividiram entre os cuidados com Jorge, debilitado com uma doença, e a presença nos Estados Unidos, para acompanhar a Copa.
A situação toda teria sido, inclusive, o motivo para o choro do capitão da Albiceleste após marcar o primeiro dos três gols anotados na estreia do Mundial, contra a Argélia, vencida por 3 x 0.
A equipe comandada por Lionel Scaloni volta a campo na próxima segunda-feira (22/6), às 14h, contra a Áustria. O terceiro desafio será contra a Jordânia, no sábado (27/6), às 23h.
"A família Messi informa que Jorge atravessa uma situação de saúde.
Nesse momento, se encontra sob cuidado médico, se recuperando, e evolui favoravelmente dentro do quadro que apresenta.
Diante de versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família quer expressar seu profundo mal-estar pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar.
A família deseja esclarecer, ainda, que unicamente o núcleo mais próximo conta com informação real e precisa sobre o estado de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não venha da própria família e seus canais não deve ser considerada válida e verídica.
Em momentos como esse, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de seu entorno não deveria ser objeto de especulação nem de interesse midiático irresponsável.
Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho, respeito e preocupação recebidas e solicitamos que se preserve a privacidade, a confidencialidade e a intimidade de Jorge e de toda a sua família durante o processo.
Qualquer novidade relevante será comunicada oportunamente pela família e os canais correspondentes.
Obrigado pela compreensão."