Ancelotti garante ao menos uma mudança na escalação do Brasil

O italiano admitiu que fará pelo menos uma troca nos 11 iniciais, mesmo que seja por questões físicas - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

Por Pedro Bueno e Samuel Resende — O Brasil terá ao menos uma mudança na escalação para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19/6), às 19h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia-EUA, pela Copa do Mundo. Ao menos é o que garantiu o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, em entrevista na véspera do jogo.

O italiano admitiu que fará pelo menos uma troca nos 11 iniciais, mesmo que seja por questões físicas. Ele voltou a criticar o desempenho do time no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia da competição, e disse o que precisa melhorar.

“Alguma mudança vamos fazer, pode ser de algum jogador, que pode estar mais descansado que outro, mas é uma mudança que queremos melhorar o jogo, porque na primeira parte não foi bom. Muitos erros, equipe pouco equilibrada, precisamos melhorar esse aspecto, no equilíbrio e também na qualidade do jogo, errar menos passes.”

A escalação do Brasil

Durante a coletiva, Ancelotti também disse que comunicará a escalação aos atletas apenas algumas horas antes do jogo. Desta forma, o time segue sendo um mistério.

A provável escalação da Seleção Brasileira tem Alisson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique (Lucas Paquetá), Raphinha (Martinelli), Igor Thiago (Matheus Cunha) e Vini Jr.

Magalhães e Raphinha podem ser poupados por questões físicas. O time que iniciou o jogo contra Marrocos foi Alisson; Ibañez, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, VInicius Júnior e Igor Thiago.

De toda maneira, as dúvidas só serão sanadas uma hora e meia antes do jogo, quando as escalações forem divulgadas.