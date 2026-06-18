COPA DO MUNDO 2026
Ancelotti garante ao menos uma mudança na escalação do Brasil
Treinador da Seleção Brasileira disse que fará pelo menos uma mudança em relação ao time que iniciou a Copa do Mundo
COPA DO MUNDO 2026
Treinador da Seleção Brasileira disse que fará pelo menos uma mudança em relação ao time que iniciou a Copa do Mundo
Por Pedro Bueno e Samuel Resende — O Brasil terá ao menos uma mudança na escalação para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19/6), às 19h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia-EUA, pela Copa do Mundo. Ao menos é o que garantiu o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, em entrevista na véspera do jogo.
O italiano admitiu que fará pelo menos uma troca nos 11 iniciais, mesmo que seja por questões físicas. Ele voltou a criticar o desempenho do time no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia da competição, e disse o que precisa melhorar.
“Alguma mudança vamos fazer, pode ser de algum jogador, que pode estar mais descansado que outro, mas é uma mudança que queremos melhorar o jogo, porque na primeira parte não foi bom. Muitos erros, equipe pouco equilibrada, precisamos melhorar esse aspecto, no equilíbrio e também na qualidade do jogo, errar menos passes.”
Durante a coletiva, Ancelotti também disse que comunicará a escalação aos atletas apenas algumas horas antes do jogo. Desta forma, o time segue sendo um mistério.
A provável escalação da Seleção Brasileira tem Alisson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique (Lucas Paquetá), Raphinha (Martinelli), Igor Thiago (Matheus Cunha) e Vini Jr.
Magalhães e Raphinha podem ser poupados por questões físicas. O time que iniciou o jogo contra Marrocos foi Alisson; Ibañez, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, VInicius Júnior e Igor Thiago.
De toda maneira, as dúvidas só serão sanadas uma hora e meia antes do jogo, quando as escalações forem divulgadas.