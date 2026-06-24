Copa do Mundo 2026: por que os jogadores estão usando chuteiras rosas?

Mais do que para destaque em campo, chuteiras servem como marketing - (crédito: Reprodução/Instagram)

Se você assistiu aos jogos da Copa do Mundo de 2026, provavelmente notou uma coincidência difícil de ignorar: chuteiras rosas estão por toda parte. O que parece apenas uma escolha estética dos jogadores, porém, é resultado de uma estratégia que começou anos antes de a bola rolar.

A presença maciça da cor nos gramados foi antecipada por estudos de tendências de consumo. Em 2024, a consultoria WGSN apontou os tons vibrantes de rosa, especialmente o chamado "electric fuchsia", entre as apostas para 2026. Como o desenvolvimento de chuteiras ocorre com antecedência, as fabricantes utilizaram essas previsões para planejar seus lançamentos.

"O rosa vibrante já vinha sendo apontado por consultorias internacionais como uma cor de destaque para os próximos anos, principalmente por sua capacidade de gerar impacto visual e engajamento", explica a estrategista de imagem Nâmbia Waked ao Correio.

Embora o contraste com o gramado ajude a destacar os movimentos dos atletas, a principal motivação é comercial. Segundo Waked, as grandes marcas acompanham os mesmos estudos de comportamento e consumo para identificar oportunidades de mercado e criar produtos capazes de chamar atenção tanto dentro quanto fora de campo.

O resultado é um fenômeno curioso: rivais como Nike, Adidas, Puma e New Balance acabaram apostando na mesma tendência. Para a especialista, isso mostra a força dos estudos de mercado, mas também levanta uma reflexão sobre a busca por diferenciação.

"O que mais me chama atenção não é a escolha pela cor rosa, mas o fato de todas as marcas terem escolhido a mesma cor. Houve estudo, estratégia e leitura de mercado. Mas, no fim, mesmo na tentativa de se destacar, acabaram iguais", afirma.

Com milhões de pessoas acompanhando os jogos ao redor do mundo, a Copa funciona como uma vitrine global para tendências que já vinham sendo construídas nos bastidores. E, em 2026, o rosa conquistou um espaço de destaque não apenas na moda, mas também no futebol.