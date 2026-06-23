Com dois de Cristiano, Portugal vence Uzbequistão por 5 x 0 e vira líder

Cristiano Ronaldo fez dois gols e liderou vitória de Portugal contra Uzbequistão - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

Se a segunda-feira de Copa do Mundo foi de Messi, a terça-feira (23/6) foi de Cristiano Ronaldo. Um dia depois do doblete do argentino contra a Áustria, o capitão e camisa sete lusitano foi o grande nome da vitória de Portugal por 5 x 0 sobre Uzbequistão, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo K do Mundial de Seleções. O Gajo abriu a conta pessoal no torneio ao estufar as redes duas vezes.

Assim como o rival de longa data, a performance mais recente contou com quebras de recordes. Cristiano se tornou no primeiro atleta da história a violar metas rivais em seis edições diferentes de Copas do Mundo. Comemorou gols em 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e, agora, em 2026.

Além disso, ultrapassou o compatriota Eusébio como o maior artilheiro do país em Mundiais. Agora, são 10 tentos anotados, contra 9 do ídolo e símbolo da melhor campanha de sempre do país, o terceiro lugar conquistado em 1966.

Com a vitória, Portugal assume a liderança temporária da chave, com quatro pontos, um a mais do que a Colômbia. A equipe sul-americana, no entanto, tem um jogo a menos. Entrará em campo às 23h desta terça, contra RD Congo. A última rodada terá o confronto direto entre os primeiros colocados. Enquanto isso, Uzbequistão está eliminado após perder as duas primeiras partidas.

Primeira etapa com show de CR7 no Texas

Não demorou muito para Ronaldo marcar o primeiro em nome de Portugal. Logo aos 6', Cancelo cruzou na área após tabelar com Pedro Neto e encontrou o capitão dentro da área, que completou para o gol para abrir o placar. Aos 14', Pedro Neto sofreu falta na intermediária em tentativa de jogada individual. Na cobrança, Nuno Mendes ampliou.

A primeira metade de confronto ainda teve mais uma comemoração de Cristiano. Aos 38', recebeu em profundidade de Bruno Fernandes e bateu na saída do goleiro para fazer o terceiro. Uzbequistão chegou a diminuir o placar em finalização à distância de alta Azizjon Ganiev, mas teve o tento anulado por lance de falta cometida em João Cancelo.

Caixão fechado nos 45 minutos finais

Portugal seguia dominante no embate e não sofria perigo, mas, ao contrário da primeira etapa, não transformava o volume de jogo e as chances concretas em bola na rede. A entrada de Francisco Conceição e manteve a verticalidade da equipe, principalmente, pelo lado direito.

Aos 60', a equipe europeia chegou ao quarto gol. Em lance maluco, Bruno Fernandes cobrou escanteio rasteiro. Dentro da área, João Félix tentou de letra, e, num bate rebate, a bola bateu em Khusanov duas vezes antes de tocar o goleiro Nematov e entrar no gol.

Já diante de um adversário cansado, o domínio foi ainda maior com a introdução de Rafael Leão pelo flanco esquerdo. Foi dele o gol que fechou o placar. Bruo Fernandes encontrou Semedo em profundidade. O lateral cruzou rasteiro em direção à área, na medida para Leão encontrar o ângulo de Nematov: 5 x 0.

Ficha técnica:

Portugal 5 x 0 Uzbequistão - Segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, fase de grupos

Data e hora: Terça-feira, 23 de junho de 2026, às 14h (horário de Brasília)

Local: Houston Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos

Árbitro: Jalal Jayed (Marrocos)

Assistentes: Zakadia Brinsi e Mostafa Akarkad (Marrocos)

VAR: Leodan Gonzalez (Uruguai)

Gols: Cristiano Ronaldo (2x), Nuno Mendes, Nematov (contra) e Rafael Leão (Portugal)

Cartões amarelos: Odiljon Khamrobekov (Uzbequistão); Renato Veiga (Portugal)

Cartões vermelhos: (-)

Portugal

Diogo Costa; João Cancelo (Nelson Semedo), Rubén Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha (Rafael Leão), João Neves (Bernardo Silva), Pedro Neto (Francisco Conceição), Bruno Fernandes e João Félix (Trincão); Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez

Uzbequistão

Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev (Khoziakbar Alidzhanov), Behruzjon Karimov (Ruslanbek Jiyanov) e Abdulla Abdullaev; Otabek Shukurov (Sherzod Esanov), Odiljon Khamrobekov (Akmal Mozgovoy), Azizjon Ganiev e Abbosbek Fayzullaev (Igor Sergeev); Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro