Do inglês do árbitro aos "vikings" noruegueses: os memes da Copa até agora

Gols, classificações e craques costumam dominar os assuntos de uma Copa do Mundo. Mas, para a torcida brasileira, existe uma categoria que nunca fica de fora da competição: os memes. Em apenas 14 dias de Mundial, a Copa de 2026 já entregou cenas inusitadas, entrevistas improváveis e momentos que rapidamente foram transformados em piadas nas redes sociais.
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O Correio reuniu alguns dos episódios mais comentados e viralizados deta edição da Copa.
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Árbitro Pereira Sampaio: E o inglês
Um dos primeiros memes surgiu logo na abertura do torneio, durante a partida entre México e África do Sul. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio acabou chamando mais atenção que os jogadores ao aplicar um cartão vermelho e tentar explicar a decisão em inglês.
O momento repercutiu nas redes sociais e gerou uma enxurrada de meme. Apesar das piadas, muitos internautas saíram em defesa do árbitro, afirmando que a pronúncia estava correta e que o nervosismo do momento contribuiu para a situação. Outro fato curioso, é que Pereira aplicou três cartões vermelhos apenas nessa partida.
Labubus como mascote oficiais da Copa
Outro fenômeno inesperado foram os famosos Labubus. Os bonecos chineses, que já faziam sucesso em diversos países, viralizaram ainda mais após aparecerem durante uma apresentação na Copa.
A situação ficou ainda mais divertida quando o narrador Gustavo Villani se referiu aos personagens como “mascotes da Copa”. Nas redes sociais, os internautas rapidamente entraram na brincadeira e passaram a tratar os bonecos como se fossem representantes oficiais do Mundial. “O verdadeiro protagonista da Copa”, brincou um usuário.
de la nada aparecieron unos LABUBUS en la ceremonia de apertura del mundial ???? pic.twitter.com/CAdEok6xNw— nacho con O (@NachoConO) June 11, 2026
Jornalista e os Mexicanos
Quem também protagonizou uma cena digna de meme foi a jornalista Sofia Miranda. Durante uma transmissão ao vivo do GE TV, ela entrevistava uma banda mexicana quando um dos integrantes surpreendeu ao tirar um revólver durante a conversa. A reação espontânea da repórter e o clima descontraído da entrevista fizeram o vídeo se espalhar rapidamente pelas redes, acumulando milhares de compartilhamentos.
A cultura de boteco
Dentro de campo, a seleção da Noruega também virou assunto além do futebol. Desde a estreia, os jogadores celebram os gols com a chamada comemoração dos “vikings”, simulando movimentos de remo em referência à cultura nórdica. Após a vitória por 3 a 2 sobre Senegal, a comemoração ganhou uma versão brasileira.
Um vídeo mostrando torcedores em um bar em Passos-MG, reproduzindo a cena viralizou nas redes. Entre os comentários um internauta comentou: "Cachaceiros vikings" de forma descontraída.
Cabo verde conquistou a torcida brasileira
Alguns torcedores brasileiros "adotaram" a Seleção do Cabo Verde. O motivo principal foi por conta do goleiro Vozinha, que protagonizou uma das cenas mais marcantes após defender diversos gols.
“Brasileiro tem que torcer só pro Brasil na copa”— Balota Romântico (@balotaromantico) June 21, 2026
Eu com o gol de Cabo Verde: pic.twitter.com/TDkZ07YYFO
Neymar e a sua polêmica convocação
camisa 10 da França (Mbappe): 2 gols na estreia— Broca (@alexcrfla) June 17, 2026
camisa 10 da Argentina (Messi): 3 gols na estreia
camisa 10 do Brasil (Neymar) na estreia: pic.twitter.com/ADPvwa50VI
Ancelotti e a convocação de Endrick
Se pisar no chão vai ter que colocar o Endrick para jogar— Yasmim (@yasmim_bdz) June 19, 2026
Ancelotti: pic.twitter.com/wI5ZNBGJQc
Ancelotti: “Endrick, só lhe coloco de titular se você colocar uma fantasia de canário e dançar enquanto eu toco gaita de fole”
Endrick: pic.twitter.com/lHOPiePiN0— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 24, 2026
A criatividade dos brasileiros também transformou em meme praticamente qualquer situação da Copa. Desde montagens comparando os Labubus a seleções eliminadas até vídeos de torcedores imitando narradores e recriando comemorações dos jogadores, a internet segue provando que o Mundial é disputado tanto dentro quanto fora das quatro linhas.
*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.
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