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MEMES

Do inglês do árbitro aos "vikings" noruegueses: os memes da Copa até agora

Em apenas duas semanas, a Copa do Mundo de 2026 já provou que o espetáculo acontece também fora das quatro linhas. O Correio reuniu os momentos mais hilários e viralizados do Mundial até aqui

memes brasileiros - (crédito: @renatacpapini)
memes brasileiros - (crédito: @renatacpapini)

Gols, classificações e craques costumam dominar os assuntos de uma Copa do Mundo. Mas, para a torcida brasileira, existe uma categoria que nunca fica de fora da competição: os memes. Em apenas 14 dias de Mundial, a Copa de 2026 já entregou cenas inusitadas, entrevistas improváveis e momentos que rapidamente foram transformados em piadas nas redes sociais. 

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O Correio reuniu alguns dos episódios mais comentados e viralizados deta edição da Copa.

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Árbitro Pereira Sampaio: E o inglês 

Um dos primeiros memes surgiu logo na abertura do torneio, durante a partida entre México e África do Sul. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio acabou chamando mais atenção que os jogadores ao aplicar um cartão vermelho e tentar explicar a decisão em inglês.

O momento repercutiu nas redes sociais e gerou uma enxurrada de meme. Apesar das piadas, muitos internautas saíram em defesa do árbitro, afirmando que a pronúncia estava correta e que o nervosismo do momento contribuiu para a situação. Outro fato curioso, é que Pereira aplicou três cartões vermelhos apenas nessa partida. 

Labubus como mascote oficiais da Copa 

Outro fenômeno inesperado foram os famosos Labubus. Os bonecos chineses, que já faziam sucesso em diversos países, viralizaram ainda mais após aparecerem durante uma apresentação na Copa.

A situação ficou ainda mais divertida quando o narrador Gustavo Villani se referiu aos personagens como “mascotes da Copa”. Nas redes sociais, os internautas rapidamente entraram na brincadeira e passaram a tratar os bonecos como se fossem representantes oficiais do Mundial. “O verdadeiro protagonista da Copa”, brincou um usuário.

Jornalista e os Mexicanos

Quem também protagonizou uma cena digna de meme foi a jornalista Sofia Miranda. Durante uma transmissão ao vivo do GE TV, ela entrevistava uma banda mexicana quando um dos integrantes surpreendeu ao tirar um revólver durante a conversa. A reação espontânea da repórter e o clima descontraído da entrevista fizeram o vídeo se espalhar rapidamente pelas redes, acumulando milhares de compartilhamentos.

A cultura de boteco

Dentro de campo, a seleção da Noruega também virou assunto além do futebol. Desde a estreia, os jogadores celebram os gols com a chamada comemoração dos “vikings”, simulando movimentos de remo em referência à cultura nórdica. Após a vitória por 3 a 2 sobre Senegal, a comemoração ganhou uma versão brasileira.

Um vídeo mostrando torcedores em um bar em Passos-MG, reproduzindo a cena viralizou nas redes. Entre os comentários um internauta comentou: "Cachaceiros vikings" de forma descontraída. 

Cabo verde conquistou a torcida brasileira

Alguns torcedores brasileiros "adotaram" a Seleção do Cabo Verde. O motivo principal foi por conta do goleiro Vozinha, que protagonizou uma das cenas mais marcantes após defender diversos gols.

Neymar e a sua polêmica convocação 

Ancelotti e a convocação de Endrick 

A criatividade dos brasileiros também transformou em meme praticamente qualquer situação da Copa. Desde montagens comparando os Labubus a seleções eliminadas até vídeos de torcedores imitando narradores e recriando comemorações dos jogadores, a internet segue provando que o Mundial é disputado tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro. 

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 24/06/2026 19:02 / atualizado em 24/06/2026 19:03
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