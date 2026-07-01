Jornal norueguês provoca Brasil antes das oitavas: "Está tremendo"

Às vésperas do duelo pelas oitavas da Copa de 2026, o Dagbladet afirma que a seleção brasileira teme Erling Haaland, destaque da Noruega no Mundial - (crédito: Cornelius Poppe / NTB / AFP)

A seleção brasileira enfrenta a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 no próximo domingo (5/7), mas o clima de tensão entre os dois países já começou. Nesta quarta-feira (1º/7), o jornal norueguês Dagbladet provocou a equipe brasileira ao afirmar que "o Brasil está tremendo".

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De acordo com a imprensa norueguesa, o principal motivo do suposto "medo" dos atletas brasileiros é Erling Haaland, grande estrela da Noruega na Copa do Mundo. Com 1,98 m de altura e cinco gols marcados em três jogos no Mundial, o atacante entrou para a história das Copas ao se tornar o sexto jogador a marcar mais de um gol em cada uma de suas duas primeiras partidas no torneio.

"O Brasil está tremendo. Erling Braut Haaland assusta. Agora, o alerta também chegou aos brasileiros", publicou o Dagbladet.

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O confronto entre Noruega e Brasil está marcado para as 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A seleção vencedora seguirá na disputa pelo título e avançará às quartas de final.

Feito inédito

Para manter viva a busca pelo hexacampeonato mundial, a Seleção Brasileira precisará de um feito inédito nos 112 anos de história: vencer a Noruega. Adversários do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, os noruegueses jamais foram derrotados pela Canarinho. O confronto da vez acontece às 17h deste domingo (5/7), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. A TV Globo e o SBT (TV aberta); o SporTV (TV fechada); a CazéTV (YouTube); e o Globoplay (streaming) transmitirão a partida.

Brasileiros e noruegueses já se enfrentaram quatro vezes. O retrospecto não é bom para a Amarelinha. São duas vitórias a favor dos europeus, além de dois empates. Um dos triunfos dos vikings aconteceu, inclusive, em uma Copa do Mundo. Foi o único confronto da história entre ambos em Mundiais.