Inglaterra garante valor milionário após virada sobre a RD Congo

O centroavante da Inglaterra, Harry Kane, foi o autor dos dois gols da vitória por 2 x 1 contra RD Congo, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: ODD ANDERSEN / AFP)

Classificada às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a República Democrática do Congo por 2 x 1, de virada, nesta quarta-feira (1º/7), a Inglaterra embolsou um valor milionário em forma de premiação. A vaga conquistada por meio dos pés de Harry Kane rendeu ao English Team o montante de US$ 15 milhões (cerca de R$ 78 milhões).

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O valor corresponde à faixa de seleções que conquistaram entre o 9º e o 16º lugar no Mundial de Seleções. Por ter avançado às oitavas, a terceira fase do torneio, os ingleses ficarão, no mínimo, entre os 16 melhores da competição sediada na América do Norte.

Avançar na Copa do Mundo significa ganhar mais dinheiro. Portanto, caso vença o México, adversário da vez no próximo domingo (5/7), às 21h, no Estádio Azteca, embolsará US$ 19 milhões (aproximadamente R$ 99,1 milhões).

Se for às semis, são, pelo menos, mais US$ 27 milhões (aproximadamente R$ 140,1 milhões). O time campeão ganhará US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 260 milhões), enquanto o vice, US$ 33 milhões (aproximadamente R$ 171,4 milhões).

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A Inglaterra contou com o brilho do centroavante Harry Kane para vencer RD Congo e continuar vivo no Mundial. O camisa 9 foi autor de dois gols no confronto. Ambos foram marcados no fim do duelo, já no segundo tempo. Agora, o English Team está em um provável caminho do Brasil. Caso vença a Noruega, A seleção terá pela frente o vencedor entre Inglaterra e México. O encontro entre europeus e norte-americanos será a despedida do Estádio Azteca da edição de 2026 da competição.