Bélgica vence Senegal de virada por 3 x 2 e vai às oitavas da Copa

Meia da Bélgica, Youri Tielemans comemora gol marcado na vitória de virada por 3 x 2 contra Senegal, ao lado de Nicolas Raskin, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

Está vivo o sonho da famosa "Geração de Ouro" belga em Copas do Mundo. Na tarde desta quarta-feira (1º/7), a Bélgica materializou uma virada emocionante ao derrotar Senegal por 3 x 2, após sair atrás com dois gols de desvantagem, e garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Agora, aguardam pelo vencedor entre Estados Unidos e Bósnia & Herzegovina.

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O duelo no gramado do Seattle Stadium, em Washington, mudou da água para o vinho com o tique do relógio. Durante boa parte do embate, os senegaleses foram superiores e pareciam já ter carimbado a vaga. Com gols de Habib Diarra e Ismaila Sarr, iam para os minutos finais com a vaga. Nos acréscimos, Lukaku e Tielemans encontraram o caminho da virada a quatro minutos do fim. Na beira do tempo adicional da prorrogação, Tielemans caiu na área e o juiz marcou pênalti, depois de ir ao VAR. Na bola, o próprio decretou a virada.

Com isso, segue viva a oportunidade de uma das grandes safras do futebol da Bélgica de subir ao topo do mundo da bola. O conjunto, reconhecido por reunir jogadores como Courtois, Hazard, De Bruyne, Lukaku, Witsel e Mertens conseguiu, como melhor resultado no torneio, o terceiro lugar em 2018.

A participação no Mundial da América do Norte deve ser a última chance justamente pelo avanço da idade dos atletas citados. Únicos remanescentes, De Bruyne (35 anos), Courtois (34), Witsel (37) e Lukaku (33) falharam na missão de levar a equipe além da segunda fase. Para a próxima competição, em 2030, apenas Lukaku deve estar presente.

Senegal não perdoa e sacramenta bom momento

Os primeiros minutos em Seattle foram da Bélgica. Com Doku e Trossard agudos pelas pontas, o time belga chegou à primeira finalização aos 8'. De Ketelaere encontrou Trossard em profundidade, que bateu forte no canto, e obrigou rápido salto de Diaw. Logo em seguida, porém, Senegal tomou as rédeas do confronto.

Aos 12', Pape Gueye lançou na área em ataque pela esquerda. Em tentativa de fazer a intervenção, Courtois tirou apenas parcialmente, e, na sobra, Ismaila Sarr ficou a centímetros de abrir o placar. Apesar de ter ajeitado o corpo para bater na bola, não conseguiu atingi-la com força o suficiente.

Aos 16', Gana Gueye colocou Courtois para trabalhar mais uma vez, mas, sete minutos depois, não houve escapatória. Mané lançou na área belga e Sarr desviou de cabeça. Depois de explodir na trave, a gorducha sobrou para Diarra, livre, abrir o placar. Mesmo com dificuldades na transição ofensiva, a Bélgica respondia. Doku e De Cuyper pararam em belas defesas de Diaw.

Milagre belga nos acréscimos



A Bélgica voltou do intervalo com mudanças. Lukaku entrou no lugar de De Ketelaere e deu mais força física ao ataque. Apesar de ter mais a bola (62% contra 38%), permanecia plana. O volume de jogo era inofensivo. A equipe belga mostrava sinais de apatia.

Mais agressivo e objetivo, Senegal, mais uma vez, aproveitou as chances que criou. Aos 51', Moussa Niakhaté viu brecha na defesa adversária e fez lançamento longo. O belo passe achou Ismaila Sarr na profundidade, que bateu bonito no canto esquerdo de Courtois para fazer 2 x 0. Com muita dificuldade para achar os espaços e propor lances de perigo, a Bélgica era passiva.

Nos minutos finais, porém, o panorama mudou. Depois de tanto bater, teve prêmio. Aos 86', Meunier roubou bola no ataque e rolou para Lukaku diminuir, de pé direito. Aos 89', Trossard levantou na área, e, no meio da bagunça, Tielemans chegou antes de Diaw e empatou o jogo.

Com chances para os dois lados durante boa parte da prorrogação, foram as minúcias as responsáveis por determinar o desfecho. No fim, quem errou mais, caiu. Já com 120' no relógio, a decisão parecia ir para os pênaltis quando Tielemans foi derrubado por Camara, dentro da grande área. Na marca da cal após decisão do árbitro, o meio-campista bateu alto no canto esquerdo e decretou a classificação.

Ficha técnica:

Bélgica 3 x 2 Senegal

Copa do Mundo de 2026 - segunda fase (16 avos de final), jogo único

Data e hora: Quarta-feira, 1º de julho de 2026, às 17h (horário de Brasília)

Local: Seattle Stadium, Seattle, Washington, Estados Unidos

Árbitro: Said Martinez (Honduras)

Assistentes: Walter Lopez e Christian Ramirez (Honduras)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

Gols: Habib Diarra aos 24' e Ismaila Sarr aos 51' (Senegal); Romelu Lukaku aos 86' e Youri Tielemans aos 89' e 120'+5' (2x) (Bélgica)

Cartões amarelos: Brandon Mechele (Bélgica) ; Lamine Camara (Senegal)

Cartões vermelhos: (-)

Bélgica (4-2-3-1)

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate e Maxim De Cuyper (Thomas Meunier); Youri Tielemans, Hans Vanaken (Diego Moreira) e Kevin De Bruyne (Nicolas Raskin); Leandro Trossard (Amadou Onana), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku) e Jeremy Doku (Dodi Lukébaki). Técnico: Rudi García

Senegal (4-3-3)

Mory Diaw; Moussa Niakhaté, Krépin Diatta e Ismail Jakobs (Malick Diouf); Pathé Ciss, Pape Gueye (Lamine Camara), Gana Gueye (Bara Ndiaye) e Habib Diarra (Pape Sarr); Iliman Ndiaye (Ibrahim Mbaye), Sadio Mané (Nicolas Jackson) e Ismaila Sarr. Técnico: Pape Thiaw