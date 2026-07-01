Defesa preocupa Inglaterra no mata-mata mesmo como favorita contra RD Congo

Harry Kane comanda o ataque inglês contra a eliminada seleção do Panamá: mais um gol e ele se tornará o maior artilheiro do país em Copas - (crédito: RICHARD PELHAM/AFP)

Desde que Thomas Tuchel anunciou sua polêmica lista de convocados, a defesa é o setor que mais gera preocupações na Inglaterra e que precisa ser corrigido agora que a Copa do Mundo entra em sua fase decisiva. Hoje, em Atlanta, a seleção inglesa parte como favorita na fase de 16-avos de final contra a República Democrática do Congo. No ataque, Harry Kane e Jude Bellingham estão cumprindo seu papel.

Tuchel foi o técnico escolhido para que a Inglaterra, vice-campeã nas duas últimas edições da Eurocopa, concluísse o retorno ao topo depois de 60 anos sem conquistar um grande título. Mas a decisão de deixar em casa talentos como Cole Palmer, Phil Foden e Morgan Gibbs-White gerou um intenso debate no país, que se acirrou no Mundial.

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“É a fase decisiva de verdade. Um jogo de cada vez. Temos jogadores que já venceram a Liga dos Campeões e outros que disputaram torneios de base pela Inglaterra. Todos sabem lidar com esse tipo de pressão, é justamente aí que vamos mostrar nossa força”, disse o goleiro inglês Jordan Pickford.

Para os congoleses, participar pela primeira vez de um mata-matada Copa já é uma enorme conquista. Mas, por que não sonhar mais alto? “O próximo desafio contra a Inglaterra será um jogo completamente diferente, muito difícil, contra grandes jogadores e uma grande seleção. Precisamos aproveitar uma partida como essa. Merecemos enfrentar a Inglaterra, uma das melhores equipes do mundo, e estou ansioso pelo que vem pela frente”, disse o atacante da RD Congo Yoane Wissa.

* Estagiário sob a supervisão de Vinicius Doria