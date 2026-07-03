Egito vence Austrália nos pênaltis e vai às oitavas da Copa

Seleção do Egito comemora vaga conquistada nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vitória nos pênaltis contra a Austrália - (crédito: AFP)

Pela primeira vez na história, o Egito levou a melhor em um confronto de mata-mata de Copas do Mundo. Na tarde desta sexta-feira (3/7), a seleção africana venceu a Austrália após disputa por pênaltis, por 4 x 2. Com bola rolando, houve empate por 1 x 1.

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Os egípcios já faziam a melhor campanha da própria história em mundiais. Com a vaga conquistada à segunda fase, também chamada de 16 avos de final, já haviam passado da fase de grupos pela primeira vez. Nas campanhas anteriores, em 1934, 1990 e 2018, não haviam vencido um jogo sequer. O primeiro triunfo de sempre veio na América do Norte, quando derrotaram a Nova Zelândia por 4 x 1.

Em 2026, foram vice-líderes do Grupo G, com os mesmos cinco pontos da líder Bélgica. Agora, saem de campo com a vaga nas mãos e estarão em uma partida de oitavas de final pela primeira vez. Agora, aguardam pelo vencedor entre Argentina e Cabo Verde. Eliminada, a Austrália também perdeu a oportunidade de avançar em uma partida de vida ou morte pela primeira vez.

Egito aproveita rara oportunidade e sai na frente



A Austrália começou o jogo dentro da habitual proposta nesta edição da Copa: defesa bem montada, em linha de cinco, e equipe montada para sair em contra-ataques rápidos, desinteressada em reter a posse da bola. Ainda assim, era agressiva. Aos 4', Volpato dominou no centro do campo e aproveitou a moleza da marcação para carimbar o travessão.

A resposta veio aos 12'. Depois de acalmar os ânimos, Zico sofreu falta no flanco esquerdo. Na cobrança, Salah rolou para Ashour bater no gol em jogada ensaiada, mas defesa bloqueia. Na sobra, Hafez cruza na cabeça do próprio Ashour, que abre o placar para o Egito.

O gol mudou o panorama da partida. Era a Austrália quem propunha, a partir daí, as ações. Aos 14', Metcalfe teve finalização perigosa bloqueada pela defesa. Logo em seguida, Volpato tenta na segunda, mas para fora. Aos 35', o time da Oceania arremessou lateral na área, no meio da bagunça. Irankunda ajeitou para Behich, mas o lateral bateu fraco. Shobeir defendeu sem muitas dificuldades. Apesar de não ter mais levado tanto perigo, o Egito conseguiu se segurar bem até o intervalo.

Austrália responde com outro sucesso pelo alto

O Egito abriu a segunda etapa com grande chance desperdiçada. Com um minuto no relógio, Marmoush recebeu no centro do ataque e avançou área adentro, mas bateu para fora, à esquerda do gol. A Austrália, minutos depois, finalmente conseguiu fazer bom profeito da alta estatura do próprio elenco no aspecto ofensivo.

Aos 10', em cruzamento de Metcalfe para dentro da área, alguns jogadores australianos dividiram com egípcios pelo alto. No meio da confusão, o lateral direito Mohamed Hany empurrou contra a própria meta. Sete minutos antes, o defensor havia precisado de atendimento em campo depois de desmaiar por choque com Metcalfe.

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O fim do tempo normal foi de pressão total dos egípcios. Nos acréscimos, era um ataque atrás do outro. Aos 48', Salah cruzou com curva para a área e encontrou Rabia. De cabeça, obrigou Beach a fazer grande defesa. Um minuto depois, Attia teve finalização bloqueada pela defesa. Aos 50', Salah atraiu três defensores e ajeitou para Hassan finalizar. Na hora H, Souttar aparce e desvia.

O confronto foi decidido nos pênaltis após dois tempos truncados de prorrogação, sem chances concretas para nenhuma das seleções. Para a Austrália, faltou pontaria. Harry Souttar e Lucas Herrington. Os egípcios, perfeitos da marca da cal, levaram a melhor.

Ficha técnica:

Austrália 1 x 1 Egito

Segunda fase (16 avos) da Copa do Mundo de 2026, jogo único

Data e hora: Sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 15h (horário de Brasília)

Local: Dallas Stadium, Dallas, Texas, Estados Unidos

Árbitro: Gustavo Tiguera (Uruguai)

Auxiliares: Carlos Barrero e Nicolás Taran (Uruguai)

Quarto árbitro: Sandro Schärer (Suíça)

Gols: Emam Ashoura aos 12 minutos (Egito) ; Mohamed Hany aos 54 minutos (contra) (Austrália)

Cobranças de pênaltis do Egito: Mahmoud Saber, Rami Rabia (acertaram);

Cobranças de pênaltis da Austrália: Harry Souttar e Lucas Herrington (erraram) ; Jackson Irvine e Awer Mabil (acertaram)

Cartões amarelos: Haissem Hassan e Yasser Ibrahim (Egito)

Cartões vermelhos: (-)

Austrália

Patrick Beach (Matthew Ryan); Alessandro Circati, Harry Souttar, Aziz Behich, Jordan Bos (Kai Trewin) e Lucas Herrington; Aiden O’Neill (Paul Okon-Engstler), Connor Metcalfe (Awer Mabil) e Jackson Irvine, Nestory Irankunda (Mohamed Touré) e Cristian Volpato (Ajdin Hrustic). Técnico: Tony Popovic

Egito

Mostafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia e Karim Hafez (Trezeguet); Hamdy Fathy (Hossam Abdelmaguid), Marawan Attia e Emam Ashour; Omar Marmoush (Hamza Abdelkarim), Mostafa Zico (Haissem Hassan) e Mohamed Salah. Técnico: Hossam Hassan.



