Correio Braziliense

Treina, mas não sai

Seleção Brasileira ainda não fez gol de bola parada na Copa

Cinquenta das 257 bolas na rede do torneio saíram de pênaltis, escanteios, faltas diretas ou alçadas e cobranças de lateral. Ineficiência no quesito incomoda Ancelotti e gera preocupação contra a Noruega

Foto de perfil do autor(a) Marcos Paulo Lima — Enviado especial
Marcos Paulo Lima — Enviado especial
Foto de perfil do autor(a) Victor Parrini — Enviado especial
Victor Parrini — Enviado especial
04/07/2026 04:41
4min de leitura
Brasil - (crédito: Mauro Pimentel / AFP)
Brasil - (crédito: Mauro Pimentel / AFP)

Nova Jersey — Do muro do Centro de Treinamento do Red Bulls New York para dentro há um treino invisível. Começa por volta do 20º minuto da atividade, quando a mídia esvazia totalmente a beira do gramado para o trabalho privativo de Carlo Ancelotti. Um dos assistentes do italiano tem uma missão: Francesco Mauri ensaia a exaustão cobranças de escanteios, de faltas e até o inovador latereio — o arremesso da bola com as mãos para dentro da área. Persistente, o Brasil ainda não encaixou gol de "bola parada" em quatro exibições na Copa do Mundo. Os nove tiveram tramas com ela em movimento.

Um contrassenso. Até os jogos de ontem, a edição disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos contabilizava 50 gols originados de bola parada. A estatística da Fifa considera pênaltis, escanteios, faltas diretas, faltas alçadas e cobranças de lateral que resultam diretamente em gol. Eles representam 25% dos gols nesta edição, um índice muito próximo da média histórica recente das Copas, embora abaixo do recorde de 2018, quando cerca de 43% dos gols nasceram justamente nesse estilo.

A boa notícia é a independência do Brasil do recurso. Os gols nasceram da qualidade técnica, da velocidade, das combinações ofensivas, do talento individual e dos improvisos. Ao mesmo tempo, a Seleção expõe uma carência perigosa na eliminatória, quando os espaços diminuem e a demanda por repertório aumenta.

Os escanteios, por exemplo, voltaram a ser uma arma importante, principalmente para Inglaterra, Noruega, adversária do Brasil, e Alemanha. Os ingleses repetem essa característica desde a Copa de 2018. O jogo aéreo e as cobranças de corner são uma das principais armas do time de Thomas Tuchel. Os noruegueses combinam o poder físico dos zagueiros e de Haaland para transformar cruzamentos em pressão.

O Brasil teve 22 escanteios a favor nesta Copa. A média é de 5,5 por jogo. Todas as tentativas de cobranças abertas, fechadas ou ensaiadas foram frustradas pelos sistemas defensivos de Marrocos, Haiti, Escócia e Japão. Na Era Digital, parece que todos os movimentos ofensivos foram meticulosamente escaneados pelos adversários. Cada movimento dos zagueiros Marquinhos, Gabriel Magalhães e de Casemiro, os três mais procurados nas tentativas, está rastreado pelos observadores.

A trupe de Carlo Ancelotti recebe em média 14 faltas por jogo na Copa. Algumas nos arredores da área. As jogadas não encaixam. É possível ver a ansiedade de Carlo Ancelotti e de Francesco Mauri, à beira do campo, a cada oportunidade. A irritação do time, dentro das quatro linhas, quando o que foi ensaiado secretamente não se manifesta publicamente e o feitiço vira contra o feiticeiro em forma de contra-ataque para o adversário.

Nos bastidores, a informação é de que a carência do chamado gol de "bola parada" tem incomodado a comissão técnica. Carlo Ancelotti falou sobre a importância dela nos tempos de futebol com cada vez menos espaço para jogar na entrevista coletiva pré-jogo contra o Haiti. "A bola parada no futebol moderno é um aspecto muito, muito importante. Na estatística, 30% dos gols saem da bola parada. Creio que temos ferramentas porque temos batedores de escanteios muito bons e cabeceadores muito bons", analisou o italiano.

Atual campeão inglês, o Arsenal tem um treinador especializado em bola parada. Nicolas Jover é o braço direito do técnico Mikel Arteta no time londrino e usou o conhecimento para diferenciar os Gunners dos concorrentes na conquista da Premier League e no vice da Champions League. Gabriel Magalhães é um dos trunfos da armadilha, mas testemunhou a diferença das engrenagens no clube e na Seleção.

"No clube, a gente trabalha muito diariamente. Quando a gente chega na Seleção, não tem tanto tempo. Com certeza, estou tentando ajudar da melhor forma possível para que a gente possa marcar de bola parada, porque sabemos que muda muito o jogo. Estou tentando passar para os meus companheiros um pouco do que nós fazemos lá", admite o defensor.

Portugal contratou um dos gurus da bola parada. O escocês Austin MacPhee colaborou com o Aston Villa de Unai Emery na conquista da Europa League. O time inglês fez gol assim na final. Roberto Martínez tratou de levá-lo para a comissão técnica. Antes, o profissional havia ajudado a Irlanda do Norte a se classificar para a Euro-2016.

O encaixe depende dos melhores batedores. O melhor deles não é titular e outro se recupera de contusão. Em condições normais, Neymar é o cobrador de faltas e de escanteios. Na ausência dele, Raphinha pegou a missão até se contundir. Bruno Guimarães também assume a responsabilidade, assim como Vinicius Junior.

 

Saiba Mais