Ancelotti acredita em um novo ciclo promissor pós-Copa do Mundo - (crédito: Odd ANDERSEN / AFP) )

O Brasil atesta mais um capítulo vexatório no futebol. A Seleção perde para a Noruega por 2 x1 e se despede da Copa do Mundo. Após eliminações para Bélgica e Croácia, agora os vikings entram na lista de seleções médias que viraram algoz dos brasileiros. Com dois gols de Haaland e um de Neymar para descontar no fim, o time europeu espera entre México e Inglaterra como adversário para as quartas de finais.

Após o jogo, Carlo Ancelotti apareceu em entrevista coletiva para mandar um recado ao torcedor. Mesmo com a eliminação dolorida, o treinador italiano ressalta a expectativa em começar o novo ciclo pela Seleção: "Não fizemos um bom Mundial. Uma derrota não nos define. Seguiremos trabalhando e encontrando novas ideias. Não é o fim, mas sim o início de um novo ciclo.", disse o dono da prancheta à imprensa.

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Também perguntado sobre a escolha de colocar Bruno Guimarães para cobrar o pênalti no início do jogo, Ancelotti ressaltou que a lista de batedores era pré-definida, e que, no momento, o mais capacitado para efetuar a ação era o camisa 8 brasileiro: "Fizemos uma estatística de um ano com relação ao aproveitamento dos jogadores em cobranças de pênaltis. Os de melhor indicie de acertos não estavam em campo na hora, sendo Raphinha, Neymar e Igor Thiago. Os próximos da lista eram o Bruno e Martinelli, mas optamos pelo Bruno por causa da situação do jogo.", contou.