Brasil fatura premiação milionária mesmo após eliminação na Copa

Brasil é eliminado pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. - (crédito: Odd ANDERSEN / AFP)

A Seleção Brasileira deu adeus ao sonho do hexa na Copa do Mundo 2026, após perder de 2x1 para a Noruega nas oitavas. Apesar da eliminação, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltará dos Estados Unidos com os bolsos cheios. A campanha até as oitavas de final fez o Brasil embolsar 15 milhões de dólares em premiação (R$ 77,5 milhões), valor direcionado às equipes que ficaram entre 9º e 16º lugares.

Além disso, a CBF já tinha garantido mais 10,5 milhões de dólares (R$ 54,2 milhões), mesmo valor distribuído a todas as outras 47 seleções no Mundial. Desta quantia, 1,5 milhão (R$7,7 milhões) de dólares são direcionados para custos de preparação. Portanto, ao todo a Seleção receberá R$ 131,7 milhões.

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Durante a Copa do Mundo de 2026, a Fifa distribuirá 727 milhões de dólares em prêmios, cerca de R$3,7 bilhões, um valor recorde, 50% maior do que o montante distribuído em 2022, no Catar, quando mais de R$2 bilhões foram pagos. Na época, a quantia representava 10% de acréscimo em relação à Copa da Rússia, em 2018.

Neste ano, a equipe vencedora leva pra casa 50 milhões de dólares (R$ 258,5 milhões). Em 2022, a Argentina embolsou 42 milhões de dólares.

As premiações da Copa do Mundo 2026:

Campeão: US$ 50 milhões (R$ 258,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 170,6 milhões)

3º lugar: US$ 29 milhões (R$ 149,9 milhões)

4º lugar: US$ 27 milhões (R$ 139,5 milhões)

5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 98,2 milhões)

9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 77,5 milhões)

17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 56,8 milhões)

33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 46,5 milhões)