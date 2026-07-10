Copa do Mundo, 30º dia: confira o jogo, horário e transmissão

A partida coloca frente a frente duas seleções em sentidos opostos no tempo - (crédito: Frederic J. Brown/AFP)

Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (10/7), a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida coloca frente a frente duas seleções em sentidos opostos no tempo. Enquanto a Espanha vive um processo de renovação, apostando em jovens talentos como Lamine Yamal e Pedri, a Bélgica ainda se apoia nos remanescentes de sua “geração de ouro”, como Lukaku e De Bruyne, que tentam, talvez em sua última oportunidade, superar o estigma do “quase”.

A Espanha chega embalada após vencer Portugal com um gol nos acréscimos do segundo tempo, resultado que marcou a despedida de Cristiano Ronaldo das Copas do Mundo. Já a Bélgica também vive bom momento: goleou os Estados Unidos por 4 a 0 em uma partida marcada pela suposta interferência do presidente americano Donald Trump para retirar o cartão vermelho de Folarin Balogun.

Esse contraste entre juventude e experiência, futuro e passado, não é novidade no histórico do confronto. Há exatos 40 anos, na Copa do Mundo de 1986, no México, as duas seleções se encontraram nas quartas de final. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, a Bélgica levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 5 a 4 e avançando para a primeira semifinal de sua história. Naquele torneio, os belgas alcançaram sua melhor campanha em Copas, terminando na quarta colocação.

Leia também: Vozinha aproveita glória e jet ski após história na Copa

Apesar da carga histórica, o duelo desta sexta-feira não pode ser tratado como uma revanche direta. Em 1990, quatro anos após o encontro no México, as seleções voltaram a se enfrentar na fase de grupos, e a Espanha venceu por 2 a 1.

Espanha x Bélgica



Horários: 16h (horário de Brasília)

Local: SoFi Stadium, Los Angeles, Estados Unidos

Onde assistir: