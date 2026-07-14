Cafu foi bicampeão do mundo com a Seleção Brasileira - (crédito: Pedro UGARTE / AFP)

O ex-lateral direito do Brasil Marcos Evangelista de Morais, também conhecido como Cafu, seguirá como o único jogador da história do futebol a disputar três finais seguidas de Copas do Mundo. O recorde foi salvo após a eliminação de Kylian Mbappé, capitão e principal destaque da França no Mundial de 2026, nesta terça-feira (14/7).

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O defensor que marcou época em São Paulo e no Milan, na Itália, é bicampeão do mundo. Subiu ao ponto mais alto do Planeta Bola nas campanhas do tetra, em 1994, e do penta, em 2002. Pisou no gramado do Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, e do Yokohama Stadium, em Yokohama, no Japão, nas partidas derradeiras. Na Ásia, inclusive, era o capitão.

A marca só não é maior por causa do vice em 1998. Na França, a Canarinho foi derrotada pelo time da casa, na grande final. Ainda assim, Cafu somou minutos no Stade de France.

Mbappé esteva a um passo de igualar a estatística. Na disputa das semifinais da Copa disputada na América do Norte, acabou eliminado junto da França após revés por 2 x 0 contra a Espanha. Portanto, perdeu a chance de ir à terceira final seguida.

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Em 2018, os franceses venceram a Croácia por 4 x 1 e se sagraram campeões do mundo, com o camisa 10 na função de grande revelação. Já como craque da equipe, foi artilheiro da competição em 2022, com oito gols. Na decisão, porém, foi vice para a Argentina, nos pênaltis.