Correio Braziliense

FINAL DA COPA DO MUNDO 2026

Surpresa! Escalação da Argentina tem novidades contra Espanha na Copa do Mundo

Técnico Lionel Scaloni definiu 11 inicial para tentar surpreender espanhóis em busca do bicampeonato mundial consecutivo; veja time

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No Ataque
19/07/2026 15:28 - Atualizado em 19/07/2026 15:34
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Argentina's midfielder #24 Enzo Fernandez (2nd L) celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) - (crédito: AFP)
Argentina's midfielder #24 Enzo Fernandez (2nd L) celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) - (crédito: AFP)

Nova Jersey – Surpresa! O técnico Lionel Scaloni definiu a escalação da Argentina com novidades para a final da Copa do Mundo contra a Espanha. A bola rola às 16h (de Brasília) deste domingo (19/7), no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A Seleção Argentina vai a campo com Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e Nico González; Lionel Messi e Julián Álvarez.

Scaloni promoveu três mudanças em relação à equipe que iniciou na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal, quarta-feira (15/7), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. 

Titular diante dos ingleses, o atacante Giuliano Simeone perdeu a posição para o também atacante Nico González. Outra troca foi a entrada de Gonzalo Montiel na vaga de Nahuel Molina na lateral direita. No meio, Leandro Paredes saiu para a entrada de Rodrigo De Paul.

Em busca do tetra 

A Argentina conquistou a Copa do Mundo três vezes na história: 1978, 1986 e 2022. Neste domingo, busca o tetra na provável despedida de Lionel Messi dos Mundiais.

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