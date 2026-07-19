FINAL DA COPA DO MUNDO 2026
Surpresa! Escalação da Argentina tem novidades contra Espanha na Copa do Mundo
Técnico Lionel Scaloni definiu 11 inicial para tentar surpreender espanhóis em busca do bicampeonato mundial consecutivo; veja time
FINAL DA COPA DO MUNDO 2026
Técnico Lionel Scaloni definiu 11 inicial para tentar surpreender espanhóis em busca do bicampeonato mundial consecutivo; veja time
Nova Jersey – Surpresa! O técnico Lionel Scaloni definiu a escalação da Argentina com novidades para a final da Copa do Mundo contra a Espanha. A bola rola às 16h (de Brasília) deste domingo (19/7), no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A Seleção Argentina vai a campo com Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e Nico González; Lionel Messi e Julián Álvarez.
Scaloni promoveu três mudanças em relação à equipe que iniciou na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal, quarta-feira (15/7), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
Titular diante dos ingleses, o atacante Giuliano Simeone perdeu a posição para o também atacante Nico González. Outra troca foi a entrada de Gonzalo Montiel na vaga de Nahuel Molina na lateral direita. No meio, Leandro Paredes saiu para a entrada de Rodrigo De Paul.
A Argentina conquistou a Copa do Mundo três vezes na história: 1978, 1986 e 2022. Neste domingo, busca o tetra na provável despedida de Lionel Messi dos Mundiais.