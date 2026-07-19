Yamal joga? Veja a escalação da Espanha para a final da Copa do Mundo

Espanha vai atrás do bicampeonato mundial - (crédito: Foto: Divulgação/SEFutbol)

Nova Jersey – A Espanha está definida para a final da Copa do Mundo com força máxima. Em busca do bicampeonato, a Fúria enfrentará a Argentina neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutheford. Veja abaixo como Luis de la Fuente definiu a escalação da Seleção Espanhola.

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Sem desfalques, a representante da Uefa chegou à decisão do Mundial de 2026 com apenas uma “dúvida”. No treino de quinta-feira (16/7), Lamine Yamal foi preservado. Já na sexta-feira (17/7), a atividade foi fechada, enquanto, no sábado (18/7), a equipe não treinou por causa de uma tempestade em East Hanover.

Mesmo assim, na coletiva prévia à partida, que ocorreu na antevéspera, Luis de la Fuente havia afirmado que o craque de 19 anos e o restante do elenco estavam 100%. Isso se concretizou na escalação, já que o treinador manteve os titulares da vitória sobre França, na semifinal, na terça-feira (14/7).

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Logo, a Seleção Espanhola entrará em campo com Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena; Mikel Oyarzabal.