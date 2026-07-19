Espanha x Argentina: final da Copa termina em confusão com chutes e empurrões

O meio-campista da Argentina, Leandro Paredes, protagonizou confusão com o meio-campista e o zagueiro espanhóis, Pabo Gavi e Eric García - (crédito: AFP)

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina terminou em confusão neste domingo (19/7), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. Logo após o apito final do árbitro esloveno Slavko Vini, jogadores das duas seleções trocaram empurrões, chutes e tapas no meio-campo.

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A Espanha ainda nem havia iniciado a comemoração do título quando o clima esquentou entre atletas dos dois lados.

A confusão começou com uma discussão entre o argentino Molina e os espanhóis Eric García e Gavi. Ao ver o companheiro cercado, Paredes entrou na confusão, empurrou Gavi e ainda acertou um chute no meia espanhol.

Na sequência, Eric García tentou defender o companheiro e partiu para cima de Paredes. O volante argentino reagiu com um empurrão, derrubando o espanhol. Outros jogadores das duas equipes entraram no tumulto e conseguiram separar os envolvidos, encerrando a confusão.

Espanha conquista o bicampeonato



Dentro de campo, a Espanha foi superior durante boa parte da decisão e conquistou o bicampeonato mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0 (2010 e 2026). O gol do título foi marcado por Ferran Torres, no segundo tempo da prorrogação.

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A Argentina, que buscava o bicampeonato consecutivo, encontrou dificuldades para impor seu jogo e passou a maior parte da partida se defendendo. A pressão espanhola acabou sendo recompensada com o gol que coroou a equipe que mais buscou o ataque ao longo da decisão.