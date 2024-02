Menino de 13 anos é aprovado em 3 vestibulares e sonha estudar em Harvard

NL Nathallie Lopes

O cearense, teve aulas preparatórias no colégio em que estuda e durante as férias, quando chegava em casa, fazia várias provas, questões de vestibulares anteriores e treinava redação - (crédito: Reprodução/@alexandremontemr)

O estudante de Fortaleza, Alexandre Monte, tem um histórico impressionante e enche a família de orgulho. Com apenas 13 anos, foi aprovado em três vestibulares: medicina na Universidade de Fortaleza (Unifor), história na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e 1º lugar no curso de letras bacharelado, com nota máxima na redação, também na UECE. O menino que descobriu ter altas habilidades aos 5 anos, também é prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), com 42 medalhas, sendo duas internacionais.

Em entrevista ao Correio, Alexandre conta que aprendeu a ler e escrever aos 2 anos, fazia quebra-cabeças de 500 e 1.000 peças. “Aproximadamente aos 3 anos, me apaixonei por astronomia, assistindo a documentários e lendo livros sobre. Os coordenadores da escola recomendaram fazer um teste e fui diagnosticado com altas habilidades aos 5 anos”, contou.

O cearense, teve aulas preparatórias no colégio em que estuda e durante as férias, quando chegava em casa, fazia várias provas, questões de vestibulares anteriores e treinava redação. O garoto também deu dicas para quem deseja passar em vestibulares pelo país. “Tenha disciplina e faça o máximo de questões que puder sobre o assunto que foi visto nas aulas, assim que chegar em casa, para fixar o conteúdo. Além disso, relaxe na semana anterior à prova: viaje, vá à praia, jogue, mas não deixe de fazer uma revisão final”, comentou.

Sobre o futuro, Alexandre conta que sonha em cursar astrofísica na universidade de Harvard nos Estados Unidos. Ele usa as redes sociais para mostrar os resultados e incentivar os estudos às crianças e adolescentes. Nas redes, também mostra um pouco da sua arte. Aprendeu a tocar piano e já se apresentou na Academia Cearense de Letras (ACL), ama ópera e usa a música como escape para relaxar.

Motivo de orgulho

A mãe do menino, Ana Claudia Monte, contou ao Correio sobre a experiência de ter um filho com altas habilidades. "Primeiro é enfrentar o desconhecido, Alexandre desde pequeno foi mais avançado para a idade dele", disse. Aos poucos a família foi entendendo as necessidades do garoto. “Sobre a aprovação do Alexandre nas universidades, foi uma surpresa tão maravilhosa. Sempre soubemos que ele é muito disciplinado. Foi uma alegria na família inteira, muita emoção e comemoração. Alexandre se dedica muito, somos muito felizes e unidos”, contou.



