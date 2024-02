MEC anuncia troca da presidente da Capes, Mercedes Bustamante

AM Ândrea Malcher

Mercedes Bustamante sairá da chefia do órgão - (crédito: NAIARA DEMARCO (CGCOM/CAPES))

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta sexta-feira (2/2), uma troca na presidência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Mercedes Bustamante sairá da chefia do órgão e entrará Denise Pires de Carvalho, que ocupava a Secretaria de Educação Superior da pasta.



“A professora e pesquisadora substituirá Mercedes Maria da Cunha Bustamante, a quem o Ministério agradece a contribuição ao longo dos 12 meses em que presidiu a fundação, além de desejar sucesso à nova presidente”, diz o Ministério em nota.

Bustamante se manifestou em comunicado e afirmou estar saindo da instituição “com sentimento de realização pelas missões cumpridas e o coração repleto de gratidão porque isso só foi possível pela colaboração de muitas instituições e pessoas”. “Afinal, foram meses de intenso trabalho e dedicação em prol de estudantes, pesquisadores e demais agentes do Sistema Nacional de Pós-graduação, além da grande e valorosa comunidade envolvida na formação inicial e continuada de professores”.

A pesquisadora listou algumas das ações da Capes durante sua presidência, dentre elas os reajustes às bolsas da pós-graduação, “depois de uma década de valores congelados”; o incremento de 5,3 mil benefícios no país e outras 1,5 mil bolsas no exterior; e o aumento de bolsas de formação inicial de professores, Pibid e Residência Pedagógica, “tão importantes e reconhecidos, ganharam mais 20 mil bolsas, chegando a 80 mil benefícios”.

“Para a manutenção de laboratórios e outras despesas com pesquisas, os investimentos totalizaram R$ 225 milhões, o que significou R$ 47 milhões a mais que em 2022. Neste caso, os valores estavam defasados desde 2015. Para o Portal de Periódicos, o maior acervo de publicações científicas do País, os recursos somaram R$ 547 milhões, atendendo um público de 460 mil usuários em 446 instituições de ensino e pesquisa, e preparando as bases para atingir o potencial de seis milhões de usuários”, disse a bióloga.

“Ao longo desses meses pude vivenciar a dedicação e compromisso dos servidores e colaboradores da Capes. A todos vocês, minha admiração e meu carinho. Sem dúvida, se tivemos sucesso nessa reconstrução, foi pela força de nossa união. É galgada nessa força que me despeço, deixando a todos um forte – e agradecido – abraço”, finaliza ela.

Ao Correio, o MEC afirmou que saída de Bustamante seria somente um “rearranjo de gestão” e que a troca seria "mais um mérito da professora Denise que um demérito da professora Mercedes, que é maravilhosa".

Denise Pires foi reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) de 2019 a 2023 e, desde o início do ano passado, ocupa o cargo de secretária de Educação Superior do MEC. Professora titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Denise é livre docente em Fisiologia e Biofísica pela Universidade de São Paulo (USP) e pesquisadora 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Médica pela UFRJ em 1987 (diploma cum laude), mestre em Ciências Biológicas – Biofísica (1989) e doutora em Ciências (1994) pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. A nova presidente da Capes tem pós-doutorado no Hôpital de Bicêtre, Unité Tiroïde, de Paris (França), e na Universitá Degli Studi di Napoli, de Nápoles (Itália).