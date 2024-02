Em tentativa de feminicídio, mulher é esfaqueada; agressor está foragido

No domingo (18/2), uma mulher sofreu uma tentativa de feminicídio em Samambaia. Por volta das 18h50, policiais do 11º Batalhão, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a ocorrência e, chegando ao local, constataram que a vítima já havia sido socorrida e levada ao hospital, devido a lesões provocadas por perfurações de faca. O agressor fugiu.

Durante a busca na residência, a equipe encontrou seis armas de fogo, incluindo um revólver calibre 38 da marca Taurus; uma pistola calibre 9mm da marca Sig Sauer, uma calibre 22 da marca Walther Steiner e outra calibre 9mm da marca Taurus. Também encontraram uma espingarda calibre 12 da marca Huglu e um fuzil da marca CBC. As armas foram apreendidas e apresentadas à 26ª Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos legais.